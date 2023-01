Lino Guanciale porta al Rossetti i paradossi del '900

Lino Guanciale e il musicista Marko Hatlak portano al Politeama Rossetti "Europeana", spettacolo che ha come protagonista il Novecento e sarà rappresentato sabato 14 e domenica 15 gennaio. Il secolo viene presentato come una serie di eventi alla rinfusa, alla stregua di vecchi ritagli di giornale conservati gelosamente, dove omicidi, scoperte, tragedie, progresso, guerre e politica si susseguono rivelandone tutta la complessità e contraddizione. Eventi tragici come l'Olocausto o l'uso dei gas nelle trincee della Grande Guerra vengono accostati a invenzioni più frivole come quella del reggiseno, del frigorifero e dell'asciugacapelli, riproponendo anche sul palco quella narrazione articolata e sincopata che si ritrova nel libro "Europeana" del praghese Patrik Ourednik, dal quale lo spettacolo è stato tratto. Come fosse un cronista proveniente dal futuro venuto a raccogliere i brandelli della civiltà europea del XX secolo, Lino Guanciale, regista e unico interprete sulla scena insieme al fisarmonicista sloveno Marko Hatlak, regala al pubblico un lungo e diacronico excursus sul secolo passato.

Nel suo adattamento teatrale Lino Guanciale è riuscito a rendere sulla scena le potenzialità drammatiche del testo di Ourednik, mantenendo la sua abilità di sintesi ed esaltando l’interpretazione del testo nel serrato dialogo fra parola e musica.Lo spettacolo è una co-produzione Wrong Child Production e Mittelfest2021 in collaborazione con Ljubljana Festival. I biglietti disponibili - per sabato 14 gennaio alle ore 20.30 e per domenica 15 gennaio alle 16 - sono in vendita alla Biglietteria del Politeama Rossetti, e in tutti i punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Acquisti anche on line dal sito www.ilrossetti.it.

Lino Guanciale

Si diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico nel 2003 ottenendo il Premio Gassman come miglior allievo e inizia subito a lavorare in teatro, prima con Gigi Proietti, poi con Claudio Longhi e Franco Branciaroli, collaborando con alcuni tra i più importanti nomi del palcoscenico italiano tra i quali Luca Ronconi a Walter Le Moli, da Massimo Popolizio a Michele Placido.

Al cinema esordisce nel 2008, interpretando Mozart in "Io, Don Giovanni" di Carlos Saura. Nel 2012 è protagonista di "Happy Days Motel", coprotagonista de "Il volto di un’altra”. Nel 2017 lo ritroviamo nel ruolo principale de "I Peggiori”, "La casa di famiglia" e in seguito in "Arrivano i prof” di Ivan Silvestrini. In tv ha interpretato diverse fiction, fra le più recenti, “La porta rossa", "L'Allieva", "Il Commissario Ricciardi” e “Sopravvissuti”.