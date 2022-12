Torna al Knulp il tradizionale banchetto di Natale della Lipu

Si svolgerà sabato 3 dicembre la 26esima edizione di Un Natale per la natura, l’evento natalizio della Lipu che vedrà anche Trieste tra le città sede dell'iniziativa. L'appuntamento è al Knulp di via Madonna del mare n. 7/a dalle 9 alle 18 con un banchetto per incontrare i cittadini e offrire i prodotti della tradizione natalizia a tutti coloro che vorranno sostenere la Lipu e le sue azioni per la natura.

Le piazze e i punti di presenza dei volontari della Lipu saranno oltre 40, tra cui Torino, Milano, Venezia, Genova, Parma (nella sede nazionale) e Roma e tante altre importanti città. Sui banchetti ci saranno lenticchie, pasta e vino, nati dalla buona agricoltura e offerti dai volontari dell’associazione in cambio di un contributo a sostegno delle numerose attività svolte in difesa della natura e degli animali selvatici. I prodotti biologici, realizzati tutelando l’ambiente e la salute delle persone, saranno disponibili in eleganti confezioni:

- la scatola Pettirosso (composta da lenticchie piccole di montagna 250 grammi, penne trafilate al bronzo 500 grammi e bottiglia di Nero D’avola Syrah);

- la scatola Gufo (lenticchie piccole di montagna 250 grammi. Strozzapreti di farro integrale da 500 grammi e bottiglia di Lambrusco dolce);

- la scatola Upupa (farro perlato 500 gr., lenticchie piccole montagna 250 gr, strozzapreti di farro integrale 500 gr., penne trafilate al bronzo 500 gr., ceci 500 gr.).

Per informazioni: mail trieste@lipu.it tel. 3515436225 o visitare il sito www.lipu.it