Natale per la Natura, sabato 4 dicembre torna il banchetto della Lipu

Torna anche quest'anno il banchetto di Natale della Lega Italiana Protezione Uccelli. "Un Natale per la Natura", questo il nome dell'iniziativa, si terrà sabato 4 dicembre dalle 10 alle 18 presso il bar libreria Knulp di via Madonna del mare 7/a a Trieste. "Un’ occasione - si legge nella nota della storica associazione ambientalista - per parlare di uccelli e natura e magari fare anche una donazione per sostenere i progetti di conservazione della LIPU (Oasi, centri di recupero, difesa della natura e degli animali selvatici)". Nelle eleganti confezioni dell'associazione saranno disponibili le lenticchie, la pasta ed il vino, nati da agricoltura biologica.