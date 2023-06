"Il colore delle emozioni", a Repen la mostra di Livio Možina

Venerdì 30 giugno alle ore 19.30, apre i battenti, alla Casa carsica - Kraška hiša di Rupingrande 31, Repen, la mostra dell’artista Livio Mo?ina “Il colore delle emozioni”, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro.

La mostra

Alberi in fiore contro cieli ricamati da delicate nuvole multicolori, trame leggere di petali di fiori che vibrano in un sottobosco segreto, fogliame rosso fuoco che si specchia dentro quiete pozzanghere, antichi angoli rurali sempre familiari, eppure incantati: un’infinita bellezza. La tavolozza di Livio Mo?ina, artista triestino con alle spalle oltre sessant’anni di attività, è un tripudio di colori e sfumature che catturano istanti di luce, palpiti di vita, che vanno ben oltre il confine dell’immagine concreta per trasmettere qualcosa di ben più raro: una giostra di emozioni.

Le opere

Mo?ina rappresenta nei suoi dipinti il fluire delle stagioni con un realismo rarefatto e prezioso. I suoi lavori sono intrisi di poesia e procurano immediata serenità, ridestando memorie nostalgiche di un patrimonio, naturale e rurale, ormai perduto nel suo genuino splendore, quello di una civiltà agreste che dovrebbe costituire una risorsa inestimabile dell’essere umano. L’artista ama raffigurare un momento preciso della natura, narrare piccole storie che tendono a sfuggire ad un osservatore distratto, ma non ad un “poeta del reale” come lui.

L'artista

Al suo attivo, mostre personali in stimate gallerie d’arte in Italia e all'estero tra queste, per citarne solo alcune, la Galleria Ars Italica di Milano dove ha esposto diverse volte dal 1975 al 1994, la sala Comunale d'Arte di Trieste, le Gallerie Russo e Sant’Elena di Trieste, la Hoefer Galerie di Sattendorf in Austria e la sede della Galleria Rettori Tribbio di Trieste dove ha esposto periodicamente nell’ultimo ventennio.

Orari e altre info

Aperta fino al 30 luglio del 2023. In occasione della mostra sarà disponibile il libro del pittore. La mostra è aperta le domeniche e i giorni festivi dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.