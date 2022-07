Si chiude alla Dolina dei Bersaglieri Luci&Ombre con ‘La Grande Guerra meschina’

Si chiuderà giovedì 28 luglio la sedicesima edizione di Luci&Ombre sul Carso della Grande Guerra con il consueto pomeriggio nel Comprensorio Difensivo della Dolina dei Bersaglieri. Passata l’emergenza incendi, dunque, con la pausa giovedì 21 luglio nella Regia Stazione di Redipuglia per la proiezione del film La Grande Guerra e l’inaugurazione dell’omonima mostra, ora è tempo di concludere la rassegna nella sua cornice naturale.

Programma

Così il 28 si inizierà alle 18.30 con l’esperto Grande Guerra Roberto Todero che dialogherà con il giornalista Timothy Dissegna, direttore de Il Goriziano, sulla “Piccola editoria nella Grande Guerra – il caso Ravizza”, in collaborazione con Ravizza Editore. Uno spaccato sulle ultime pubblicazioni per questa realtà che già da qualche tempo si sta muovendo nel campo della Prima Guerra Mondiale sul territorio collaborando anche con la Pro Loco Fogliano Redipuglia.

Sempre alle 18.30, con partenza dal parcheggio della trattoria “Al Poeta” in via Zona Sacra a San Martino del Carso, vi sarà la seconda uscita di “Carso sotto le stelle con il nordic walking”: accompagnati dall’istruttore federale Giorgio Furlanich, i partecipanti effettueranno un percorso ad anello di sette chilometri per la durata di due ore fino alle 21 circa. Nella stessa serata, con partenza alle 19 dal Monte San Michele, torna “Carso sotto le stelle in bike”: i partecipanti potranno raggiungere la Dolina dei Bersaglieri con la propria bicicletta dopo aver partecipato alla spiegazione storica dell’esperto Grande Guerra Elisa de Zan. L'uscita è in collaborazione tecnica con l'associazione Bisiachinbici e la guida naturalistica Andrea Ferletic.

Alle 19.30, previa prenotazione obbligatoria entro mercoledì 27 alle 12, la cena con la Società Agricola Gandin Marcellino di San Pier d’Isonzo nell’angolo ristoro appositamente predisposto.

Infine, alle 21.30, lo spettacolo “La Grande Guerra meschina” di Alessandro Anderloni: a muso duro, affronterà l’argomento degli ammutinamenti, delle diserzioni, dell’indisciplina, dell’odio verso gli ufficiali, dell’autolesionismo, delle feroci battute e dei cartelli satirici contro le autorità e le istituzioni delle dolorose canzoni di guerra intonate nelle trincee.

Come partecipare

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria allo 0481489139 o al 3461761913 o scrivendo a info@prolocofoglianoredipuglia.it. Nel frattempo, la sede sociale della Pro Loco in via Filzi, 2 a Fogliano, rimane aperta martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30 con le numerose attività in ripartenza post pandemia riservati ai soci.

La Pro Loco prosegue, anche, nella programmazione delle escursioni con gli Esperti Grande Guerra, per i quali è ufficio di riferimento prenotazioni a livello regionale. Anche in questo caso tutte le uscite con gli esperti sono sfogliabili sui canali social del sodalizio e online sull’apposito portale regionale di eventi gestito da Promoturismo Fvg.

Infine, l’associazione sta già lavorando per la sesta edizione della Romea Strata proponendo, dal 12 al 17 settembre, un percorso a piedi su 130 chilometri in sei giorni partendo da Miren per arrivare fino a Concordia Sagittaria. Anche in questo caso per info e prenotazioni contattare l’ufficio Iat allo 0481489139 o al 3461761913.