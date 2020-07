"C'era una volta un bambino", lo spettacolo per i più piccoli al Lunatico Festival

Al Lunatico Festival uno spettacolo per famiglie (per bambini dai 4 anni) con la produzione di CTA – Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia grazie al supporto di Fondazione Pittini



Racconto per attrice e oggetti, liberamente ispirati alle opere di Lele Luzzati

testo e regia Luisa Vermiglio

con Elena De Tullio



Lo spettacolo inizia come una favola e segue alcune tappe della vita del piccolo Emanuele Luzzati, in arte Lele, che da grande voleva fare il pittore. Lele, fin da piccolissimo, disegna e disegna, disegna di tutto: le mele, il banco di scuola, l’amico, il gatto.. E poi comincia a viaggiare per inseguire il suo sogno. Finché scoprirà il Teatro, con i suoi spazi misteriosi e le sue magie. E i suoi disegni a due dimensioni diventeranno personaggi colorati capaci di raccontare tutte le storie del mondo. Un breve racconto per accostare anche i più piccoli all’opera di Luzzati, ma anche un

pretesto per giocare con il disegno, l’arte, il teatro, accompagnando i bambini a scoprire come quel mondo di immagini, tanto vicine a loro, possano appassionare e divertire.



Luisa Vermiglio è attrice e autrice teatrale. Si diploma presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano e, dopo sedici anni di professionismo in tutta Italia (ha collaborato, fra gli altri, con il Teatro Stabile del FVG e il Teatro Nazionale di Roma), rientra in regione dove riapre il Centro Universitario Teatrale di Trieste e partecipa ai palinsesti di RAI FVG anche come programmista regista.

A Monfalcone, dal 2000 ha coordinato e coordina alcuni progetti teatrali per bambini e ragazzi, in collaborazione con il Comune e l’Ente Regionale Teatrale del FVG: il laboratorio per adolescenti “Fare Teatro”, il progetto speciale “MAT+S” per le scuole primarie e “Dentro la scena”.

Ha partecipato con successo al Corso di Alta Formazione “Il teatro come strumento per le professionalità educative” presso l’Università degli Studi di Bologna. Nel 2019, per il CTA mette in scena LA STORIA DI ESTER, tratto dalla storia biblica di Ester, di e con Luisa Vermiglio con le figure del teatrino di Lele Luzzati.



Emanuele Luzzati

“La mia infanzia è stata assai felice: mi piaceva inventare storie, disegnare, pasticciare con carta, colori e burattini. Quando raggiunsi i sette anni, è nata una sorellina, cioè lo spettatore ideale per i miei teatrini, per le mie favole, (…) Quando sono tornato in Italia ho continuato da professionista a fare le stesse cose che facevo da bambino (..) mi sono buttato nel teatro (…) ho raccontato favole in vari modi sia come illustratore sia come narratore; ho plasmato una infinità di personaggi e poi con Giulio Gianini, (…) abbiamo incominciato a raccontare storie anche col cinema d’animazione” Lele Luzzati (Genova, 3 giugno 1921 – Genova, 26 gennaio 2007).

Noto soprattutto come scenografo e illustratore, Emanuele Luzzati è stato maestro in ogni campo dell’arte applicata, capace di usare con maestria ogni sorta di materiale: dalla terracotta allo smalto, dall’intreccio di lane per arazzi all’incisione su supporti diversi, ai collage di carte e tessuti composti per costruire bozzetti di scene, di costumi, di allestimenti navali. Interprete di una cultura figurativa abile e colta, la ricchezza del suo mondo fantastico, l’immediatezza ed espressività del suo stile personalissimo, ne hanno fatto uno degli artisti più amati ed ammirati del nostro tempo.

Nel 1940 è costretto ad abbandonare la sua città a causa delle leggi razziali. Trasferitosi a Losanna, studia e si diploma all’Ecole des Beaux Arts. Nel corso della sua carriera realizza più di cinquecento scenografie per Prosa, Lirica e Danza nei principali teatri italiani e stranieri, illustra e scrive diversi libri dedicati all’infanzia, esegue svariati pannelli, sbalzi ed arazzi collaborando con architetti per

arredi navali e locali pubblici. Con Gianini si dedica al cinema d’animazione ed è stato per due volte candidato al Premio Oscar per La gazza ladra (1964) e Pulcinella (1973).

Espone le sue opere in molte città Italiane ed europee tra le quali ricordiamo Venezia, in occasione della Biennale, Parigi e Salonicco. Riceve svariati riconoscimenti tra i quali la nomina a membro dell’AGI (Alliance Graphique Internationale), dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e il conferimento da parte dell’Università di Genova della laurea honoris causa inArchitettura. Infine viene nominato dal Presidente Ciampi “Grande Ufficiale della Repubblica”.

Nel 1995 riceve il Premio Ubu per la scenografia del Pinocchio prodotto dal Teatro della Tosse di Genova di cui, insieme a Tonino Conte e Aldo Trionfo è stato fondatore e direttore artistico. Nel 1998 viene inaugurato a Genova il suo museo permanente. Nello stesso anno progetta un parco giochi per bambini per il Comune di Santa Margherita Ligure, ispirato al Flauto Magico di Mozart. A 86 anni, muore a Genova il 26 gennaio 2007, nella casa dove ha abitato tutta la vita. “Di fronte alle sue scenografie si ha quasi sempre l’impressione di finire mani, piedi e pensieri dentro un sogno.” Giorgio Strehler