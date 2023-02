A dieci anni dal debutto ritorna al Rossetti “Magazzino 18” con Simone Cristicchi

Ritorna al Politeama Rossetti dopo 10 anni uno spettacolo davvero memorabile: “Magazzino 18” con Simone Cristicchi, per la regia di Antonio Calenda, produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia con lo Stabile di Bolzano e Corvino Produzioni. Ad impreziosire questa speciale edizione del decennale, è la presenza dell’Orchestra della Fondazione Teatro Verdi di Trieste, diretta dal Maestro Valter Sivilotti. Da giovedì 9 a domenica 12 febbraio, dunque, si potrà apprezzare nuovamente uno spettacolo che non solo ha rappresentato un grande successo per lo Stabile, ma ha emozionato il pubblico di tutta Italia, toccando in una forma nuova - quella del musical civile - un doloroso capitolo della Storia del Novecento. «Periodo denso di significati e contenuti quello tra fine gennaio e inizio febbraio al Rossetti - ha dichiarato il Presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Granbassi.

«Siamo reduci dall’omaggio fatto dallo Stabile del Friuli Venezia Giulia alla “Giornata della Memoria” con lo spettacolo “Comandante ad Auschwitz” e ci apprestiamo a celebrare un grande ritorno, in occasione della “Giornata del Ricordo”. Un ritorno al Rossetti atteso da anni, quello di “Magazzino 18”, voluto dall’attuale consiglio d’amministrazione, visto il grande successo di pubblico ottenuto negli anni passati e per rimembrare la tragedia delle vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Un “bentornato a casa” quindi a “Magazzino 18”. Sottolineo la grande gioia del Rossetti e mia personale per il fatto che ad impreziosire l’edizione del decennale dello spettacolo diretto da Antonio Calenda ci sia la presenza dell’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”, grazie alla disponibilità di Giuliano Polo e Paolo Rodda, che suggella una bella collaborazione tra due dei più importanti teatri italiani. La risposta del pubblico è stata eccellente e assisteremo a quattro serate di “tutto esaurito”».

Lo spettacolo va in scena da giovedì 9 a sabato 11 febbraio alle ore 20.30 e domenica 12 febbraio alle ore 16 alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti. I posti disponibili si acquistano alla Biglietteria del Politeama Rossetti, negli altri punti vendita e circuiti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia o tramite il sito del Teatro www.ilrossetti.it . Informazioni allo 040.3593511.