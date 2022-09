La storia della grafica italiana in mostra al Magazzino delle Idee

Il Magazzino delle Idee di Trieste presenta dal 21 settembre la mostra L’Italia e l’Alliance Graphique Internationale. 25 grafici del ’900, organizzata da ERPAC, Ente Regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e curata da Carlo Vinti. L’esposizione è dedicata a 25 professionisti italiani appartenenti all’Alliance Graphique Internationale, l’associazione che dal 1951 riunisce i professionisti più importanti del mondo: attraverso le loro opere il percorso espositivo offre uno spaccato della storia della grafica italiana della seconda metà del ’900.

La mostra nasce infatti in occasione del settantesimo AGI Congresso che quest’anno si tiene a Trieste (19 - 23 settembre 2022) organizzato da un team italiano AGI condotto da Paolo Tassinari.

I venticinque autori in mostra, le cui radici culturali e professionali affondano nel secolo scorso, sono tra i maggiori esponenti della grafica italiana e del design internazionale: Franco Balan, Walter Ballmer, Franco Bassi, Egidio Bonfante, Erberto Carboni, Eugenio Carmi, Mimmo Castellano, Pierluigi Cerri, Giulio Cittato, Giulio Confalonieri, Silvio Coppola, Germano Facetti , Franco Grignani, Italo Lupi, Emanuele Luzzati, Riccardo Manzi, Armando Milani, Bruno Munari, Bob Noorda, Giovanni Pintori, Pino Tovaglia, Roberto Sambonet, Albe Steiner, Pierpaolo Vetta, Heinz Waibl.

In mostra oltre 200 opere tra manifesti, annunci pubblicitari, prodotti editoriali e altri stampati insieme ad alcuni bozzetti e schizzi progettuali, carteggi tra i membri AGI e documenti relativi alla vita dell’associazione.

Ogni autore è presentato in una sezione dedicata attraverso alcune tra le più significative opere realizzate tra l’inizio degli anni ’50 e la fine del secolo per musei, teatri, per l’editoria e per note aziende come Barilla, Campari, Coop, Olivetti, Pirelli, Pura Lana Vergine. Un patrimonio visivo ed estetico entrato nella quotidianità degli italiani che in molti ricorderanno.

Senza la pretesa di documentare tutta la carriera dei 25 grafici, le sezioni dedicate ad ognuno di essi presentano una selezione di lavori soffermandosi in alcuni casi su singoli progetti o ricerche personali. All’interno del percorso espositivo, tre isole tematiche inquadrano il lavoro dei venticinque designer sullo sfondo di alcuni sviluppi salienti della grafica in Italia e della storia dell’Alliance Graphique Internationale. Tali spazi di intervallo tra le sezioni personali - oltre a fotografie e documenti - ospitano alcuni lavori di altri autori e autrici come Lora Lamm e Anita Klinz, che hanno svolto un ruolo importante nella storia del design grafico in Italia.

L’esposizione è accompagnata da un catalogo bilingue (italiano e inglese) pubblicato da Corraini Edizioni, ed è patrocinata dall’AIAP CDPG, Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva e dall’Associazione Archivio Storico Olivetti.