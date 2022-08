Maker Faire 2022, torna la festa dell’ingegno: in arrivo 200 inventori digitali

Orario non disponibile

Sabato 3 (con sospensione dalle 17.00 alle 19.30 delle attività previste in segno di partecipazione e solidarietà con i lavoratori della Wärtsilä e dell’indotto) e domenica 4 settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste si svolgerà la nona edizione della grande festa dell’ingegno e dei maker: un weekend di inventori, creativi, attrazioni e curiosità, dimostrazioni, esperimenti elaboratori tecnologici e scientifici per tutte le età , organizzata da ICTP e Comune di Trieste, con il supporto dell’Amministrazione Regionale FVG e con ingresso gratuito.

Nel “cuore” di Trieste Trieste oltre 200 fra makers, appassionati, artigiani digitali e tradizionali, inventori, volontari e ricercatori ci attenderanno con centinaia di nuovi progetti durante due giornate di festa per accompagnarci tutti in un entusiasmante viaggio nella creatività, nella tecnologia e nella scienza, per scoprire insieme invenzioni e progetti stupefacenti, sempre imparando ma alla maniera del maker: divertendosi, esplorando, giocando e sperimentando.

La Maker Faire Trieste è cresciuta ormai a livello internazionale –dopo i suoi esordi come “Trieste Mini Maker Faire” a partire già dal 2014– e in questa sua ormai nona edizione 2022 incorpora nuovamente al suo interno il Science Picnic, un settore dedicato alla scienza interattiva con un ricco programma di incontri con ricercatori, esperimenti, spettacoli e laboratori didattici. Come già negli anni scorsi l’evento ha il sostegno istituzionale e finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il Comune di Trieste è partner del Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP) e collabora nell’organizzazione dell’evento, che diffonde e promuove il nome della città di Trieste a livello internazionale attraverso la rete delle Maker Faire, di MAKE Community e dei Fablab. L’Immaginario Scientifico collabora nelle attività amministrative correlate all’organizzazione dell’evento.

La maggioranza dei maker è attesa dalle quattro province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone ma come nelle passate edizioni avremo anche la partecipazione di numerosi espositori da altre regioni italiane (soprattutto dal Veneto) e da Slovenia, Croazia e altre nazioni europee. Obiettivo primario di un Science Picnic è quello di avvicinare soprattutto i giovani al lato creativo del sapere umano, di appassionarli all'affascinante mondo della scienza e –perché no?– di incuriosirli verso un possibile futuro professionale in àmbito scientifico-tecnologico.