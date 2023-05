Mangiasogni presenta il suo primo romanzo "Niente Come Prima"

TRIESTE - Mercoledì 31 maggio, all'Antico Caffè San Marco, alle 18:30, incontro letterario con Mangiasogni, il noto illustratore e racconta-storie di Trieste che dal 2019 realizza brevi racconti illustrati sulla sua pagina Instagram. L'artista, il cui vero nome è Valerio Amilcare, presenterà il suo primo romanzo "Niente Come Prima", pubblicato da Mondadori. A dialogare con l'autore ci sarà RONIN93, alias Denis Amadio, popolare Youtuber ed esperto di fumetti.

Il libro

La narrazione di Mangiasogni si focalizza sulla transizione dolorosa verso l'età adulta e i sogni che si trasformano in rimpianti, tematiche che troveranno riscontro in molti dei suoi lettori. "Niente Come Prima" racconta la storia di Edoardo, un giovane di 25 anni che ogni mattina prende la metropolitana per recarsi al lavoro in una grande multinazionale. Tuttavia, in questa città frenetica, Edoardo si sente isolato e disconnesso, ritornando ogni fine settimana al suo tranquillo paese natale per ritrovare la familiarità dei vecchi ritmi e riti. Durante uno dei suoi ritorni, incontra Rebecca, un'amica d'infanzia che lavora in un importante studio legale grazie alle relazioni di sua madre. Entrambi sentono un disagio sommesso rispetto alla vita che stanno conducendo, percependo che forse non è la vita che avrebbero scelto per loro stessi.

Mangiasogni

Valerio Amilcare, 29 anni, vive e lavora a Trieste dal 2018. Il nome d'arte Mangiasogni deriva da un Pokémon, in omaggio alla sua grande passione d'infanzia. Il suo debutto come romanziere, dopo aver conquistato un'ampia community sui social media con i suoi disegni e le sue storie, è atteso con grande interesse. Per saperne di più sul suo lavoro, potete seguire Mangiasogni su Instagram @mangia.sogni o su TikTok @mangia.sogni.