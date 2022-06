Videonotte, la sesta edizione è dedicata a Pasolini

La Casa dell’Arte mette nuovamente in rete i propri spazi per far partecipare la città a VideoNotte #6 dedica a Pier Paolo Pasolini, sesta maratona notturna dedicata alla videoarte italiana e internazionale che si snoda in 9 spazi espositivi dedicati al contemporaneo disseminati nel centro storico di Trieste. L’iniziativa, che si avvale del sostegno della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, si sviluppa nelle sedi storiche delle associazioni aderenti e negli spazi amici che coprono tutta la città. L’edizione di quest’anno, in programma venerdì 24 giugno dalle 20 alle 24, presenta 9 video per celebrare il centenario della nascita del grande scrittore e regista di Casarsa della Delizia. L’opera di Pasolini continua a ispirare artisti di tutto il mondo che, affascinati dall’originalità del pensiero pasoliniano, ci illumineranno sull’attualità del messaggio di Pasolini.

Completa il tour e vinci

Segui la piantina di Trieste con la collocazione degli spazi, iniziando liberamente da una a caso delle sedi, e colleziona almeno 8 coupon che ti verranno consegnati, ogni spazio espositivo riserverà infatti 1 gadget della Casa dell’Arte ai primi 10 visitatori che lì avranno completato il tour di almeno 8 mostre.

Il gadget di quest’anno è una shopper in tiratura limitata che riproduce l’opera Iconografia_2A (Roma, 2019) dal ciclo Iconographie Pasolinienne di Chantal Vey realizzata da Perpetual Lab di Marco Coslovich e offerta da La Collina soc. coop. VideoNotte #6 è una rassegna di videoarte, ma anche una passeggiata notturna che inaugurerà contemporaneamente nelle 9 sedi con un brindisi diffuso offerto da vini Korenika e Kralj per abbinare alla mostra di videoarte anche una degustazione di vini d’eccellenza del nostro territorio.

Il programma

LeoLab, via dei Leo 6/a

Chantal Vey, contro-corrente #1, 2015, Belgio, a cura di Casa dell’Arte

ispirato al reportage di viaggio La lunga strada di sabbia, 1959

DoubleRoom, via Canova 9

Chantal Vey, Io so..., 2022, Italia, a cura di Casa dell’Arte

restituzione video della writing performance ispirata a Il romanzo delle stragi, 1974, tenutasi al DoubleRoom

Trart, viale XX Settembre 33

Paola Pisani con Alessandro Mendizza e Sara Galiza,

Notti orientali-Natura e contro-natura A cento paia di buoi, 2022, Italia, a cura di Gruppo78 ispirato al film Comizi d’amore, 1965

EContemporary, via Crispi 28

Fabiola Faidiga, Mattino pomeriggio sera, 2018, Italia, a cura di Casa Cave

ispirato al reportage di viaggio La lunga strada di sabbia, 1959

Studio Tommaseo, via del Monte 2/1

Carloni-Franceschetti, Esso. Shadows Oozing Gold, 2022, Italia-Croazia, a cura di L'Officina, Studio Tommaseo e Trieste Contemporanea

opere video dal progetto dedicato a Pasolini in corso di esposizione all’Institute for Contemporary Art di Zagabria

Cavò, via San Rocco 1

Opher Thomson, Forrest, 2022, Italia, a cura di Cizerouno

una risposta in video a Cosa sono le nuvole, canzone scritta da Pasolini per il suo episodio nel film Capriccio all’italiana, 1968

Knulp, via Madonna del Mare 7/a

Domenico Notarangelo, Il Vangelo secondo Matera, 2008, Italia, a cura di DayDreaming Project documentazione fotografica dal set del film Il Vangelo secondo Matteo, 1964

Gioielleria Crevatin, piazza di Cavana 7/a

Chantal Vey, contro-corrente #2, 2016, Belgio, a cura di Casa dell’Arte

ispirato al reportage di viaggio La lunga strada di sabbia, 1959

Studio Maria Sanchez Puyade, via San Michele 13/a

Maria Sanchez Puyade, Shavasana per Pasolini, 2022, Italia

videoproiezione ispirata al ciclo incompleto di film Trilogia della Morte di Pasolini

Chantal Vey, contro-corrente #3, 2018, Belgio, a cura di Casa dell’Arte

ispirato al reportage di viaggio La lunga strada di sabbia, 1959