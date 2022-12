"Marcia della Pace": il corteo del Comitato Danilo Dolci per il primo dell'anno

Anche quest’anno il Comitato Pace Danilo Dolci, la Tavola regionale della Pace e il Centro Italosloveno di Trieste propongono la Marcia per la pace e la fratellanza tra i popoli nella 55^ Giornata Mondiale della Pace, il giorno 1 gennaio 2023. Così una nota del Comitato: "Si invitano tutti i cittadini, le associazioni e le realtà sindacali a partecipare. Saranno ammesse solo bandiere della pace. Nella solenne occasione rivolgiamo un invito al Pontefice a visitare Trieste nel prossimo futuro per portare un indispensabile e prezioso messaggio di pace. Partenza ore 15.30 dal PonteRosso illuminato per l’occasione, verranno lasciati cadere in mare dei fiori in memoria delle vittime di tutte le guerre, dei migranti della rotta balcanica e dei migranti affogati nei mari. Proseguo e arrivo in piazza sant'Antonio alle ore 16.30. Interventi al microfono per dire basta a tutte le guerre e conclusione con brindisi beneaugurale presentando la candidatura di Trieste a Capitale Europea per la Pace, quale città porto e golfo laboratorio di pace".