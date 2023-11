Marco Paolini torna al Rossetti con "Boomers", salto nei ricordi di un mondo tramontato

Prezzo non disponibile

TRIESTE - Un atteso ritorno al Politeama Rossetti: Marco Paolini torna a Trieste dal 23 al 26 novembre con lo spettacolo "Boomers". Appuntamento al Bar della Jole, il bar-centro-del-mondo, meta raggiunta da tutte le storie ed i personaggi degli “Album” di Marco Paolini… E lì si radunano anche in “Boomers” questi personaggi, rimasti giovani ma divenuti memoria. “Boomers” rappresenta infatti un salto nei ricordi, nei frammenti di memorie condivise di un piccolo mondo neanche troppo antico, ma tramontato, nella rapida trasformazione del paesaggio, del costume, della dipendenza da tecnologie portatili e pervasive.

"Boomers - scrive Paolini - è il nome comune della generazione più vecchia oggi in scena, ed è anche un luogo comune dell'immaginario. Ha senso proiettare sulle generazioni il conflitto tra chi vuole il mondo come adesso e chi ne immagina uno diverso? Quali sono le cose che hanno lasciato il segno e quali no? “Boomers” è sia racconto di memoria che gioco, è mescolanza di virtuale e reale, ballata ribelle al destino e al “così va il mondo”, narrata e cantata a due voci".

Al centro di tutto è una generazione che ha avuto un impatto pesante sul pianeta sia in termini ecologici che tecnologici ed economici: se ne evocano conflitti, dinamiche, percorsi, errori storici, occasioni perdute. Ma si dà conto anche delle menti brillanti e delle personalità che ha prodotto, delle energie e idee che hanno compreso e combattuto quell’impatto. Con l’incedere intelligente ma anche leggero che gli è proprio, Marco Paolini compie la sua indagine fra incisive riflessioni, battute divertenti e tanta musica, affiancato sul palco dalla brillante presenza e dalla splendida voce di Patrizia Laquidara.

“Boomers” è una coproduzione Jolefilm e Teatro Stabile del Veneto e si inserisce nella cornice dei progetti legati a Fabbrica del Mondo. Lo spettacolo è in scena da giovedì 23 fino a sabato 25 novembre alle 20.30 e domenica 26 novembre alle ore 16 alla Sala Assicurazioni Generali: i biglietti sono disponibili nei punti vendita del Teatro Stabile, alla Biglietteria del Politeama Rossetti o su internet tramite il sito del teatro www.ilrossetti.it.