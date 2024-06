Un mare di corti: torna il festival internazionale ShorTS con oltre 100 opere

TRIESTE - Torna lo ShorTS International Film Festival con nove giorni di proiezioni e ospiti di rilievo come Michele Riondino e Laura Samani. La 25esima edizione si terrà dal 28 giugno al 6 luglio 2024 il Giardino Pubblico Muzio de Tommasini, il Teatro Miela e la Sala Xenia e proporrà 117 opere distribuite nelle 7 sezioni di Concorso: proporrà 117 opere distribuite nelle 7 sezioni di Concorso: la storica Maremetraggio con 45 corti da 43 Paesi ShorTS Express con 23, Eco-ShorTS e Italia in ShorTS con 11 ciascuna, 20 i corti per la binaria Shorter Kids'n'Teens con selezionatori e giurati tra gli 8 e i 15 anni, 7 le storie di ShorTS Immersive da esplorare con specifici visori personalizzati, sono poi 3 i cortometraggio-evento fuori concorso Anche quest'anno si è svolto pre-festival lo ShorTS Development & Pitching Training di istruzione per sceneggiatori e registi di 8 progetti internazionali su come presentarli in mercati e festival, con i vincitori che saranno presenti a Trieste.

È competitiva anche l'ampliata ShorTS Comics Marathon, staffetta di tavole legate al cinema che sta impegnando ben 70 disegnatori cinefili. L'annuale focus è incentrato sul cinema breve turco, di cui a chiusura del Festival si mostreranno 5 recenti corti, mentre la prestigiosa selezione EFA (European Fim Accademy) stavolta consta di 5 opere molto premiate nel 2023. Presenze di rilievo a ShorTS IFF 2024 che evidenzierà i meriti di alcuni protagonisti italiani del cinema, attraverso premi, masterclass e proiezioni: Premio Cinema dell’Anima all’animatore poetico Simone Massi, Cinema del Presente a Damiano e Fabio D'Innocenzo, il Premio Prospettiva a Carlotta Gamba, Interpreti del Presente Isabella Ragonese e Michele Riondino.

Ritorna la sezione Campolungo che guarda al crescente percorso di Laura Samani fra cortometraggio e film. In programma anche panel, workshop, approfondimenti. ShorTS 2024 anche in questa edizione sarà intercettabile online, grazie alla rinnovata collaborazione con la piattaforma MYmovies ONE su cui dalle ore 21 di sabato 29 giugno alle ore 23.59 di domenica 7 luglio, sarà possibile visionare 65 cortometraggi dalle varie sezioni, ancora inediti in Italia. Lista completa e modalità d’accesso su maremetraggio.com