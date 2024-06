Mare e Vitovska, partenza col botto, la prevendita è già sold out

La Vitovska è un vitigno unico, che parla di Carso, di terre di confine, di roccia e mare. La Vitovska è unica e cresce nel nostro piccolo angolo di territorio, alle spalle di Trieste, si allunga a est verso il Breg, piccola vallata erosa e creata nei millenni dal torrente Rosandra e verso ovest nel suo habitat naturale, il Carso, italiano e sloveno. La Vitovska dà vini territoriali, vini che raccontano di queste terre, affascinanti e indimenticabili, spalle grosse verso nord-est e sguardo fermamente rivolto a sud, verso il mare. Per celebrare questo vitigno anche quest’anno l’Associazione Viticoltori del Carso organizza Mare e Vitovska.

L'edizione di quest'anno

La 18esima edizione, traguardo simbolico, ma importante, di Mare e Vitovska in Morje si terrà il 28 e il 29 giugno nel suggestivo scenario del Castello di Duino, a Trieste. La manifestazione, organizzata dall’Associazione dei Viticoltori del Carso-Kras in collaborazione con i ristoranti della zona, rappresenta l’occasione per scoprire le eccellenze enogastronomiche del Carso. All’evento partecipano i produttori del Carso triestino e quelli del Carso sloveno, uniti dal vitigno simbolo del territorio: la Vitovska. Questa antica varietà a bacca bianca, nata da un incrocio tra glera e malvasia, rappresenta il vero ambasciatore di questa terra. Niente viene lasciato al caso. Oltre alle migliori Vitovske, ci saranno vignaioli ospiti da altre parti d’Italia, un’offerta gastronomica del territorio abbinata con estrema cura ai vini presenti, un convegno, camminate fra le vigne, il tutto in un contesto cosmopolita, internazionale, simboleggiato in particolar modo dall’affaccio sul mare, con vista su Slovenia, Croazia e le prime Alpi Giulie.

I dettagli