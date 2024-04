Torna MareInFvg, il festival del mare con 50 appuntamenti per tutti i gusti

TRIESTE - Due settimane dedicate al mare tra scienza, tecnologia, arte, sport, scuola, musica, professioni, coscienza ambientale, escursionismo, turismo. Questo e altro nella la terza edizione di MAREinFVG, il festival del mare che, dal 6 al 19 maggio 2024, animerà diversi luoghi costieri della Regione con un ricco calendario di incontri, attività, laboratori e dimostrazioni aperte a tutti, a sottolineare la forte connessione tra il Friuli Venezia Giulia e il mare. Tra Trieste, Muggia, Contovello, Santa Croce, Duino Aurisina, Monfalcone, Marina Julia e Lignano sono oltre 50 appuntamenti in 30 location, con 47 partner. Una rassegna, rivolta ai cittadini e ai turisti, pensata per dare impulso alle eccellenze del territorio e favorire la conoscenza dell’economia del mare e del valore del sistema marittimo, scientifico e imprenditoriale nella regione.

Oltre agli appuntamenti dedicati a tutti, la maggior parte dei quali gratuiti (vedi calendario dettagliato), sono previsti tre eventi rivolti agli addetti ai lavori e alle scuole. Da una parte, per il mondo delle imprese, degli enti di istruzione e formazione e degli amministratori sono in programma “Next Maritime Technology Day 2024” (14 maggio) e “Capability Blue Hub” (13 maggio), dall'altra oltre 400 studenti si sfideranno nella gara finale del programma di orientamento alle professioni del mare "Navigando". Queste competizioni si terranno con il supporto dell'Istituto di Ingegneria del Mare del CNR dal 14 al 17 maggio e vedranno competere 60 modellini di nave, che i ragazzi hanno costruito durante l'anno scolastico. Questa edizione di MAREinFVG avrà inoltre il piacere di ospitare all’interno del programma alcuni degli eventi organizzati rispettivamente dall’Università degli Studi di Trieste e dall’Istituto Nautico di Trieste in occasione della celebrazione di due importanti anniversari: i 100 anni dell’ateneo giuliano e i 270 anni dell’Istituto Nautico, due istituzioni del Friuli Venezia Giulia che hanno ampiamente contribuito alla formazione di molti promettenti giovani.

Così l’Assessore Alessia Rosolen: “MAREinFVG popolerà il litorale della regione Friuli Venezia Giulia proponendo le iniziative e raccontando le attività che 47 enti e associazioni organizzano per divulgare la cultura del mare, in ogni suo aspetto, il cluster della Regione Friuli Venezia Giulia ha messo queste realtà in connessione. L’intento è stato quello di costruire un ecosistema fatto di molti tasselli con l’auspicio che si possa cominciare a immaginare una contaminazione di tutte le filiere tecnologiche legate all’economia del mare, in modo da accogliere le nuove visioni che il mondo ci presta come sfida”.

La manifestazione è ideata da mareFVG, Maritime Technology Cluster FVG, punto di riferimento regionale per il settore delle tecnologie marittime, con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con PromoturismoFVG, Comune di Trieste e Direzione Marittima di Trieste - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, con il patrocinio della Camera di Commercio della Venezia Giulia, del Comune di Muggia e Comune di Monfalcone e il supporto di tanti attori regionali che a vario titolo operano con il mare.