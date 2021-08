Mare Morje Sailing, nel weekend l'evento digitale dedicato al territorio

Nel weekend in cui il territorio di Duino Aurisina sarà la tappa di due campionati italiani della classe Ufo promosso dal Diporto Nautico e Cupa a Sistiana e della classe Europa al Villaggio del Pescatore promosso dalla Società Nautica Laguna, il Comune di Duino Aurisina Assessorato al turismo, ambiente e politiche del mare lancia l'evento digitale Mare Morje Sailing una terra e un mare da vivere. Quaranta video sui canali social del comune (YouTube e Facebook) con un evento per la prima volta in formato digitale, che racconteranno le attività i luoghi e i protagonisti della vita del nostro splendido territorio. Dopo l'importante firma della scorsa settimana del protocollo di Amare FVG il progetto finanziato dalla Regione per la pulizia del mare e delle spiaggie, un altra importante iniziativa per la sensibilizzazione dell'utenza dai cittadini ai turisti. "Fondamentale per noi - ha chiuso Massimo Romita la messa in rete delle attività promosse dalla Regione, con gli enti (Capitaneria di Porto, Polizia di stato, Riserva di Miramare aries) associaizoni ambientaliste, stabilimenti e il mondo associativo sportivo che si occupa della vita a mare e che si integra con il nostro progetto Mare Morje Sailing".

"Una splendida iniziativa - ha voluto ribadire il Sindaco Daniela Pallotta - che mostra sotto una nuova e diversa luce il mare e il territorio in cui viviamo, la forza della natura che dobbiamo rispettare e fare rispettare insieme alle numerose splendide realtà che operano a Duino Aurisina". Soddisfazione espressa anche da parte dei due presidenti delle Commissioni Ambiente (Chiara Puntar) e turismo (Sergio Milos) "il cammino intrapreso da questa amministrazione - sottolineano i due Presidenti - è quello giusto, condividendo soprattutto con un territorio ricco di risorse ed attività. Un grazie poi allo staff dell'ufficio turismo cultura e sport per aver coordinato il progetto e a Linda Simeone magistrale regista che pazientemente ha intervistato i tanti protagonisti delle puntate".

"All'interno del progetto Mare Morje Sailing - ha sottolineato Romita - abbiamo voluto inserire per la prima volta la collaborazione attiva anche degli stabilimenti balneari per sviluppare l'importante rete di realtà che collaborano alla riuscita del progetto, assieme alle associazioni nautiche, alla Capitaneria di Porto e alle associazioni ambientaliste. La manifestazione digitale sostituisce quella che era prevista nell'area del Villaggio del Pescatore una manifestazione legata all'ambiente e al mare, dove attività legate alla valorizzazione del mare si incontrano con quelle delle grotte nell'ambito dell'anno internazionale della speleologia".