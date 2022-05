Canoa polo, robotica marina e laboratori: in Ponterosso la festa del mare

Numeroso il pubblico, grandi e piccini, alla prima edizione di MAREinFVG, la festa del mare ideata da mareFVG che, in occasione delle giornate europee del mare, anima Trieste fino al 23 maggio. In piazza Ponterosso un fitto calendario di incontri, attività, laboratori e dimostrazioni aperte a tutti. «MAREinFVG è un evento nato con il supporto della Regione e di tantissime associazioni ed enti regionali, in questi giorni si celebrano le giornate europee del mare, un appuntamento importante per il quale non poteva mancare un evento regionale di riferimento, considerando quanto è importante il mare nella nostra regione - ha dichiarato Lucio Sabbadini, amministratore delegato mareFVG -. Un appuntamento non solo per operatori del mare ma per tutti".

La festa del mare

Nella giornata di oggi vi aspettano eventi, laboratori e giochi per le famiglie, per i bambini, per tutti i cittadini sui temi del mare, dalla protezione del mare alla ricerca, a cosa vive nel mare, alla fotografia subacquea e molto altro. Lunedì ancora un evento – “Robotima” -dedicato alle imprese e al mondo scientifico con un focus specifico sulle applicazioni della robotica marina. Scienza, tecnologia, arte, sport, professioni, coscienza ambientale, enogastronomia, turismo tra i temi trattati nella quattro giorni dedicata al mare. Le attività di si svolgeranno in due postazioni: le dimostrazioni in acqua si terranno nelle aree del canale di Ponterosso (Sea), i laboratori avranno luogo nei gazebo ed infine l'Arenamare tensostruttura con palco e posti a sedere, ospiterà incontri e conferenze.

Gli appuntamenti di oggi

Domenica 22 maggio, a partire dalle 10:00, mentre si svolge la dimostrazione canoa polo, a cura della squadra del Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro”, si potrà provare una canoa accompagnati da un istruttore mentre i più audaci, grazie al Comune di Lignano Sabbiadoro, potranno cimentarsi con il SUP elettrico (10:00-13:00). Nel primo incontro della giornata, “Il mare ci parla: scopriamo come raccogliamo informazioni dal mare”, i ricercatori dell’OGS presenteranno quattro strumenti utilizzati per raccogliere informazioni dal mare utilizzate a beneficio dei cittadini (10:00-11:30). A seguire “Andare per mare a impatto zero”, un confronto a cura dello Yacht Club Adriaco, su come è cambiata la realtà velica dal punto di vista ambientale. Nel pomeriggio l'appuntamento con il Tenente di Vascello Fabio Cassone della Guardia Costiera “La sicurezza nel Golfo di Trieste siete voi” (15.00 - 16.00) e “Un drone marino dalle Svalbard al Friuli Venezia Giulia” video e immagini mozzafiato con la testimonianza di Massimo Caccia (CNR) che ha guidato la prima sperimentazione al mondo di un robot marino autonomo tra i ghiacci (16:00-17:00). Con “Vieni a pilotare un robot marino!” il pubblico potrà conoscere i robot marini SWAMP! grazie ai ricercatori dell’Università di Zagabria e Massimo Caccia (CNR) (15:00-18:00). In chiusura “Ribaltamento: la sicurezza un gioco di pesi!” il laboratorio pratico, a cura di mareFVG (6-10 anni e 11-13 anni), dedicato alla comprensione della stabilità delle navi, cioè di come la posizione del carico influenzi l'assetto del mezzo (17:00-18:00).