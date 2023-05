Mare tra innovazione, cultura e sport: torna il festival MareINfvg

Dal 2 al 13 maggio arriva il festival mareINFvg, pronto a portare l'attenzione sulla connessione tra la Regione Friuli Venezia Giulia grazie ad un fitto calendario di incontri, attività, eventi tecnici, laboratori e dimostrazioni aperti a tutti L’iniziativa è ideata dal cluster mareFVG per la Regione Friuli Venezia Giulia, con la co- organizzazione del Comune di Trieste, la partecipazione di Promoturismo e con il supporto di tutti gli attori regionali che a vario titolo operano con il mare.

Le iniziative

Il festival sarà aperto da tre giorni di eventi tecnici organizzati dal cluster, sulle innovazioni nelle tecnologie marittime e presentazioni di progetti per promuovere l'incontro tra le aziende, il sistema della ricerca e i cittadini e per favorire lo sviluppo della competitività del territorio. Una settimana del festival sarà dedicata alle gare finali del programma Navigando, l’attività didattica di orientamento alle professioni del mare, che quest'anno vedrà la partecipazione di 450 studenti che si sfideranno con droni marini e modellini di navi.

Nel corso del festival, si terranno dimostrazioni sportive, laboratori didattici, presentazioni, eventi artistici ed incontri letterari a Trieste e nei Comuni del litorale, con lo scopo di far conoscere le eccellenze regionali e promuovere gli eventi che gli enti e le associazioni organizzeranno nel corso dell'estate. "Maggio è il mese europeo del mare e mareINfvg è il festival che esprime e celebra i legami tra il mare e il territorio", ha dichiarato Lucio Sabbadini l’amministratore delegato del cluster mareFVG. "Il festival è stato organizzato per valorizzare le diverse declinazioni con cui viene apprezzato il mare della Regione: sport, storia e cultura del territorio, innovazione tecnologica, arte e letteratura, inclusione e dialogo".

I luoghi del festival

mareINfvg si svolgerà lungo la costa del Friuli Venezia Giulia, da Lignano a Muggia, passando per Monfalcone, Duino Aurisina e Trieste, per promuovere le molteplici attività che vengono svolte in connessione al mare nella regione.

Il festival si aprirà con tre giorni di eventi tecnici organizzati dal cluster: il 3 maggio sarà la giornata dedicata alla robotica marittima con dimostrazioni pratiche di droni marini. Il 4 maggio si parlerà di innovazione, progettualità europea e cooperazione territoriale. Il 5 maggio avrà luogo il Next Maritime Technology Day, l'appuntamento che promuove l'incontro tra le aziende, il sistema della ricerca e i cittadini, favorendo lo sviluppo della competitività del territorio. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito ufficiale www.mareinfvg.it.