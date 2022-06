Il Circolo Culturale Astrofili Trieste – ODV (CCAT), prima delegazione UAI di Trieste DELTS01, con la collaborazione dell’Università della Terza Età Danilo Dobrina (U3E), del Circolo amici del dialetto triestino (CADIT), Associazione Mozart Italia - Sede di Trieste – (AMITS), con il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF Osservatorio Astronomico di Trieste (INAF–OATS), propongono una manifestazione divulgativa in memoria della professoressa Margherita Hack, nel centenario della sua nascita “Margherita Hack – Una grande scienziata dal cuore universale” https://www.astrofilitrieste.it/margherita-hack-una.../



Domenica 12 GIUGNO (data esatta della ricorrenza) ore 10.00, presso la sede cittadina della U3E, vi sarà il vero e proprio momento celebrativo; parleranno:



* il prof. Mauro Messerotti (CADIT), inquadrando l’ambiente dell’astronomia a Trieste, sia dal punto di vista storico che umano;



* il prof. Paolo Molaro (INAF), già collaboratore della prof.ssa Hack, interverrà sul suo impegno in campo scientifico;



* la prof.ssa Maria Luisa Princivalli (UniIIIE), sua collega ed amica personale, parlerà delineando il lato umano della nostra protagonista, il suo grande impegno sociale, sia per la divulgazione (soprattutto a favore dei giovani) che verso la società tutta.



Parteciperà un membro del gruppo regionale di poesia ad argomento astronomico “Dal Cosmo alla Parola”. Concluderà la mattinata il pianista Andrea Virtuoso con un breve programma di musica classica e moderna su temi inerenti l’argomento della manifestazione. Per questo evento ecco il link di prenotazione: https://www.astrofilitrieste.it/.../domenica-12-giugno-u3e/