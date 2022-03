Quando sbagliare serve a qualcosa, il workshop gratuito per costruire nuove prospettive

Il workshop è organizzato nell’ambito del progetto AMI / Art for Maritime Innovation, in co-produzione tra il Maritime Technology Cluster FVG e l’Associazione IoDeposito. Sarà discusso da Alice Mestriner e Ahad Moslemi. Il workshop pone l’obiettivo di costruire una nuova prospettiva ai concetti di problema e di errore. Presentandoli contrariamente come i primi elementi per una buona idea. Essi sono la frattura e la rottura con la ripetizione, la forma e l’uniformità ma allo stesso tempo un errore di scrittura genera l’identità della pagina. Un problema quindi implica un rapporto di relazioni tra gli elementi e i soggetti. Questa parola in greco significa ‘’mettere avanti, proporre’’, in latino ‘’questione proposta’’ e in persiano ‘’qualcosa che ha acquisito una forma’’.

Il workshop è suddiviso in due parti, la prima più discorsiva e introduttiva che esplica la tematica e proponendo la via dello scambio con l’altro al fine di arricchire, problematizzare e completare un progetto. Verranno mostrati esempi e riferimenti. Il workshop continuerà con alcuni esercizi pratici e collettivi che evidenziano l’importanza del rapporto di co-creazione all’interno sia di progetti artistici che progetti e dinamiche aziendali. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione nel nostro sito.