Viaggio artistico nel Silos: inaugurata la nostra "Welcome to Khandwala"

TRIESTE - Studio Tommaseo è lieto di ospitare Welcome to Khandwala, la personale di Mark Chehodaiev vincitore del Premio Giovane Emergente Europeo Trieste Contemporanea 2023. La mostra, curata da Alice Debianchi, espone un progetto inedito che riflette l’attuale situazione del Silos di Trieste. Le opere sono la restituzione di un viaggio che l’artista ha compiuto a Khandwala – emblema del Silos – una città parallela situata in prossimità del Porto Vecchio di Trieste e popolata da oltre duecento abitanti. La mostra è corredata da un catalogo che sarà presentato successivamente e includerà le immagini delle opere installate nello spazio triestino. La mostra Welcome to Khandwala presenta una serie di souvenir che Chehodaiev ha realizzato dopo essere entrato al Silos di Trieste, degli oggetti-ricordo prodotti per salvaguardare la memoria del sito e raccontare la sua trasformazione in un luogo di rifugio.



Camminando tra le tende e l’immondizia, il giovane artista ucraino ha catturato con la sua macchina fotografica lo spazio esplorato fondendo i suoi ricordi in piccoli e preziosi memorabilia.In lingua pashto – lingua iranica parlata in Afghanistan e Pakistan – “khandwala” significa “casa rotta” o “casa in rovina”, ma a Trieste è il punto d’arrivo per i migranti che percorrono la rotta balcanica: partendo dall’Asia e muovendosi via terra in un percorso lungo e ostile tra la Grecia, l’Albania, la Croazia e la Slovenia, arrivano a Trieste, crocevia e punto di partenza verso altri paesi europei.

Attualmente oltre duecento persone vivono a Khandwala in un enorme edificio in rovina senza elettricità e acqua corrente.



Al finissage della mostra l’8 giugno 2024 dalle 17.00 alle 20.00 Trieste Contemporanea organizzerà una raccolta alimentare, di vestiti e medicine assieme alla Comunità di Sant’Egidio FVG, all’associazione Linea d’Ombra e all’organizzazione No Name Kitchen Trieste che sostengono attivamente a Trieste i migranti lungo la rotta balcanica. I donatori riceveranno in regalo (fino ad esaurimento) uno dei souvenir di Mark Chehodaiev registrandosi attraverso un form online che verrà pubblicato prossimamente, assieme alla lista dei generi donabili, sul sito di Trieste Contemporanea.



Il focus del lavoro di Chehodaiev ruota attorno all’idea di catturare e preservare i momenti, gli istanti. Nella sua pratica artistica utilizza una varietà di linguaggi, tra cui fotografia, installazione e interventi site-specific. Il suo interesse principale risiede nello scoprire come lo spazio dialoga con l’esperienza e la memoria personale. Partendo dall’individuazione di un sito specifico – che funge da fonte di ispirazione per i suoi progetti, che si tratti della sua stanza, di una strada o di un albergo nelle Alpi – il suo processo creativo prosegue nell’osservare, camminare ed esplorare i luoghi.



Mark Chehodaiev (Kiev, UA, 1997) vive e lavora a Vienna. Dal 2014 al 2020 studia scenografia e cinematografia alla National Academy of Fine Arts and Architecture di Kiev. Dopo la laurea lavora nell’industria cinematografica come product designer per spot pubblicitari e film. Nel 2019 frequenta un corso di arte contemporanea all’Academy of Media Arts di Kiev dando inizio alla sua pratica artistica. Nel 2021 si trasferisce a Vienna per specializzarsi in arte site-specific alla Die Angewandte, University of Applied Arts.



Il Premio Giovane Emergente Europeo Trieste Contemporanea è assegnato dal 1999 ogni due anni ad artisti under trenta provenienti dall’Europa centro orientale la cui ricerca si è distinta per particolare significatività. Il premio dà all’artista l’occasione di concepire un inedito progetto espositivo nonché di poterlo documentare con una pubblicazione.



Mark Chehodaiev, Welcome to Khandwala, 2024, fotografia di Mark Chehodaiev