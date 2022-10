Teatro Miela: Massimo Navone è il nuovo direttore artistico

Massimo Navone, regista e autore teatrale, radiofonico e televisivo, ideatore e organizzatore di progetti, eventi e rassegne multidisciplinari di spettacolo dal vivo, specializzato in formazione teatrale e per un decennio direttore della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, dove è attualmente docente di recitazione e regia, è stato nominato Direttore artistico del Teatro Miela Bonawentura di Trieste.

La carriera

Formatosi alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano nei primi anni Ottanta, Navone ha studiato e in seguito collaborato con Maestri come Massimo Castri, Luca Ronconi e Dario Fo – con il quale ha sviluppato, tra il 2010 e il 2015, un importante progetto internazionale che ha coinvolto un centinaio di giovani artisti in percorsi di formazione, e produzione di spettacoli tra cui ‘Storia di Qu’, testo inedito di Fo, presentato al Piccolo Teatro Studio Melato con la partecipazione del Maestro.

Nei suoi quarant’anni di carriera ha diretto un centinaio di spettacoli collaborando con attori di diverse generazioni, tra questi Adriana Asti, Franco Branciaroli, Cochi Ponzoni, Antonio Albanese, Paolo Pierobon, Sergio Rubini, Fabrizio Bentivoglio, Margherita Buy, Marina Massironi, Gene Gnocchi, Enzo Iacchetti, Corrado Nuzzo e Maria di Biase. È da segnalare l’ormai collaudato sodalizio con Enrico Bertolino, di cui è regista e coautore. Molto attivo è stato il rapporto di Massimo Navone con il territorio regionale, a partire dalla collaborazione a Udine con il CSS-Teatro Stabile d’Innovazione del FVG per la regia degli spettacoli ‘La Guida’ di Botho Strauss (1987) e Mugik da Tolstoj (1988).

La collaborazione con il Miela

È con il Teatro Miela (Bonawentura) che il regista sviluppa a Trieste la collaborazione più intensa a partire dal 2016 con il Jack London Tribute, e a seguire con 74 giorni sospesi dal diario di Ambrogio Fogar (2017), Mio padre votava Berlinguer di Pino Roveredo (2018), Adriatico Blues (2019), Sconcerto di Capodanno 2021 con Paolo Rossi, Pasolini on the road, da La lunga strada di sabbia di P.P.Pasolini (2022).

Massimo Navone mette adesso a disposizione del Teatro Miela in modo continuativo la sua lunga esperienza di ideatore e realizzatore di progetti teatrali e culturali, per dare alla già intensa e multiforme attività del Miela un contributo d’innovazione che da un lato valorizzi l’identità storica del teatro triestino come spazio alternativo ai teatri tradizionali, grazie alla sua vocazione per la contaminazione dei linguaggi espressivi, e dall’altro favorisca l’interazione costante tra protagonisti già affermati delle scene e attori e registi più giovani, anche nell’ottica di un importante passaggio generazionale. Dare impulso e trovare un palcoscenico per queste nuove voci della scena vuole essere tra le linee portanti di questa direzione artistica. La vocazione è quella di intercettare quanto di emergente c’è nel panorama artistico locale e nazionale, anche nel segno di una rottura dei recinti generazionali.