La pietra di Aurisina del mausoleo di Teodorico, la conferenza

Nell’ambito della mostra "Da Lubiana a Trieste, la Pietra di Aurisina del Carso e dell'Istria in Italia e nel Mondo", uno straordinario confronto storico scientifico dedicato al Mausoleo di Teodorico è in programma venerdì 28 giugno alle ore 11.00 presso la Sala Nathan del Magazzino 26 a Trieste. Una conferenza, moderata dal Presidente del Gruppo Ermada Flavio Vidonis Massimo Romita, vedrà la partecipazione dell'architetto Sandra Manara della Direzione Siti Unesco di Ravenna Mausoleo di Teodorico e Palazzo Battistero degli Ariani e per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia Roberto Micheli, che andrà ad illustrare il mausoleo realizzato in pietra di Aurisina e in particolare il monolite che chiude la stessa struttura. L'uso di questo monolite come copertura, fornisce informazioni sull'eccezionale capacità tecnica dei costruttori e degli addetti alla movimentazione del monolite stesso, poiché il peso della pietra è stimato in 290 tonnellate circa.