Maxiemergenze pediatriche: al via il primo corso in Italia per specializzandi in pediatria

Il 25-26 settembre 2021 presso le Suore Salesiane di via dell'Istria si svolgerà l'ottavo Corso Maxiemergenze Pediatriche SIMEUP riservato agli Specializzandi della Scuola di Pediatria di Trieste ed Udine.

Il corso è organizzato dalla Società Italiana di Medicina d'Urgenza ed Emergenza Pediatrica (SIMEUP) con il supporto dell'Università degli Studi di Trieste e patrocinato dall'IRCCS Burlo Garofolo; è il primo in Italia interamente rivolto a specializzandi in Pediatria.

L'obiettivo dell'8° corso Maxiemergenze pediatriche Simeup è di fornire al personale sanitario le conoscenze e le nozioni necessarie per operare in modo efficace ed organizzato in presenza di una criticità sanitaria generata da un evento naturale od antropico di vaste dimensioni e gravità, che mettano in difficoltà le normali attività di assistenza. Il corso insegna, inoltre, come identificare e gestire il bambino critico dai primi minuti dell’emergenza fino alla sua stabilizzazione ed eventuale trasporto o evacuazione, in un contesto di disproporzione tra risorse e vittime.

I docenti del corso ( il dott. Gianni Messi, ex f.f. del Pronto Soccorso del Burlo; la dott.ssa Stefania Norbedo, Pediatra del Pronto Soccorso Burlo; il dott. Roberto Peressutti, Direttore Centro Regionale Trapianti Udine; il dott. Antonio Vitale, Primario di Pediatria Avellino; l'inf. Valentina Taucar, gruppo Cure Palliative del Burlo) sono medici ed infermiere che svolgono od hanno svolto servizio presso strutture d'Urgenza Pediatrica e/o che hanno esperienza diretta di Maxiemergenze o lavoro in Paesi in cui vi è forte disparità tra pazienti gravi e risorse. Al loro fianco, vi saranno una psicologa, dott.ssa Dai Pra, che fornirà conoscenze nell'approccio e controllo dello stress di vittime e soccorritori in corso di mass-casualty, e la Direttrice Sanitaria dell'Ospedale da Campo dell'Associazione Nazionale Alpini, dott.ssa Federica De Giuli.

Il corso prevede, oltre che delle sessioni teoriche, alcune sessioni di simulazione pratica di una maxiemergenza, al fine di far toccare con mano al discente le problematiche derivanti da queste situazioni improvvise e mettere in pratica ciò che ha appreso con la teoria".

