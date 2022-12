ArTeatro Corti, sabato lo spettacolo di danza contemporanea "Measure of pleasure"

Sabato 10 dicembre alle ore 20.30 presso la sede dell'Associazione Culturale Teatro Immagine Suono -ACTIS- di Via Corti 3/a a Trieste continuano gli appuntamenti con Arteatro Corti con lo spettacolo di danza contemporanea "Measure of pleasure/ Misura del piacere" ideato ed interpretato dai danzatori sloveni Mojca Majcen, Ursa Rupnik, Igor Sviderski con la drammaturgia di Dasa Lakner. La costumista è Anka Rener Krem?ar e il designer delle luci è Aljaz Zaletel. Lo spettacolo è un inno alla danza che misura e dispensa il piacere dei corpi danzanti, corpi che producono piacere per chi guarda e per chi danza e vuole coinvolgere il pubblico in un gioco di piacere visivo e di esplosione di movimento e colori. Lo spettacolo – che si inserisce nella rassegna "ArTeatro Corti" per la celebrazione dei 30 anni dell'ACTIS - ha il sostegno del Ministero della cultura della Repubblica della Slovenia in Co-produzione: con Plesni Teater di Lubiana. Biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro info@actistrieste.org