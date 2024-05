Torna il Memorial day con uno spettacolo teatrale per ricordare le vittime della mafia

TRIESTE - Venerdì 3 maggio 2024 si svolgerà a Trieste il Memorial Day 2024 - XXXII° Anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Il Sindacato Autonomo di Polizia - Sap, dal 1992, all’indomani dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio, ha dato vita al “Memorial Day” per ricordare le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità e per commemorare non solo i servitori dello Stato, ma anche giornalisti, politici, religiosi e semplici cittadini che hanno pagato il loro impegno profuso a favore della collettività con il sacrificio della propria vita. Lo scopo è quello di sensibilizzare la comunità sulle tematiche e sul valore della Memoria, della Verità e della Giustizia.

Un appuntamento, quello di Trieste, ormai divenuto tradizionale e imprescindibile. Di seguito il programma:

Alle ore 08:30 presso la Questura di Trieste, si svolgerà la deposizione di una corona al Famedio dei caduti della Polizia, nell’atrio della stessa.

Alle ore 09:30 a Basovizza, precisamente dal Sacrario Martiri delle Foibe di Basovizza, si svolgerà una breve e semplice cerimonia con deposizione di un mazzo di fiori sul “Cippo” dell’ANPS, monumento posizionato dalla sede di Trieste nell’ottobre 2007 a ricordo dei Poliziotti caduti e infoibati.

Alle ore 18:00 verrà effettuato un omaggio floreale al monumento posto nei giardini di Muggia dedicati ad Eddie Walter Max Cosina.

Nella serata, alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale Verdi di via San Giovanni n° 4 a Muggia andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “Angeli custodi – Un Passo Avanti nel Pericolo Due indietro Davanti al Successo”, autori e registi Riccardo Irrera e Francesco Gusmitta, interpretato da Francesco Gusmitta, con musiche di Marco Vannozzi, con i contributi vocali di Mario Cordova, Germana Dominici, Elena Morara, Elisabetta Fragiacomo e Lorenzo Tamaro, ispirato al muggesano Eddie Walter Max Cosina. Lo spettacolo coinvolgerà anche gli studenti delle Scuole di Muggia e verrà proposto in forma gratuita. Per questi motivi e valori espressi è stato concesso alla manifestazione, il patrocinio del Comune di Trieste e del Comune di Muggia.