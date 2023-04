Pugilato, al PalaChiarbola torna il Memorial Maestro Enzo Battimelli

TRIESTE - Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale Memorial Maestro Enzo Battimelli, organizzato dalla A.S.D. Club Sportivo Trieste Pugilato, giunto all’undicesima edizione. La manifestazione dedicata allo storico tecnico della boxe giuliana si terrà sabato 22 e domenica 23 aprile 2023 negli spazi del Palachiarbola in via Visinada 5. Quest’anno sono previsti degli ospiti di eccezione: gli atleti della nazionale élite della FPI - Federazione Pugilistica Italiana e della nazionale croata, che daranno luogo a una sfida di pugilato olimpico categoria élite con 10 incontri di boxe dilettantistica internazionale nelle diverse categorie. In apertura, alle ore 18.00 di sabato 22 aprile, saliranno sul ring i migliori pugili della Trieste Pugilato. Domenica 23 aprile il programma prevede dalle ore 10.00 il 2° criterium giovanile, dalle ore 17.00 lo sparring “IO” - formula giovanile della gym boxe - e a seguire incontri di gym boxe e di pugilato olimpico di categoria interregionale.

Enzo Battimelli

Il maestro Enzo Battimelli, classe 1942, nato a Bologna ma triestino d’adozione, ha contribuito in prima persona alla crescita del movimento pugilistico nel capoluogo giuliano. Dopo buone esperienze sul ring da dilettante, si è cimentato con successo nel ruolo di tecnico, fino a fondare nel 1975 il club sportivo. Era famoso per essere un coach di poche parole, che pretendeva dai suoi allievi disciplina, cuore, tecnica e tenacia. “Un carissimo amico – così lo ha descritto il grande Nino Benvenuti – insieme al quale ho vissuto momenti importanti della gloriosa storia del pugilato triestino. Tuttavia, Enzo deve essere ricordato soprattutto come ottimo istruttore, capace di forgiare atleti di alto livello – ricordiamo, su tutti, il possente pluricampione tricolore e bronzo mondiale Biagio Chianese, nonché l’iridato WBA e pluricampione europeo tra i professionisti Stefano Zoff, oltreché Nevio Carbi, ancora oggi primo maestro del sodalizio giuliano, ma anche Augusto Sparano e Francesco Foti – trasmettendo a decine di ragazzi di svariate generazioni quei valori di coraggio, impegno e lealtà che lo hanno sempre contraddistinto. Un uomo rimasto nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

La kermesse

La kermesse è organizzata dall’A.S.D. Club Sportivo Trieste Pugilato, società benemerita guidata dal presidente onorario e responsabile tecnico Roberto Battimelli, affiancato dal fratello Paolo e dallo staff composto dal maestro Nevio Carbi, Fabio Taucer, Silvano Parovel e dall’ex campione azzurro Biagio Chianese. Nell’ambito delle due giornate è previsto anche un evento rivolto agli studenti: nella mattinata di sabato 22 aprile, la nazionale azzurra sarà protagonista di un evento di sensibilizzazione sui valori dello sport aperto agli studenti di scuola media, in programma dalle 10.30 presso lo Youth Center di Trieste in via della Cattedrale 4/a. Parteciperà all’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Pietro Pittini e l’associazione giovanile Hubgrade, anche lo psicologo dello sport ed educatore Stefano Testi.

Ingresso unico a 12€ con parte dell’incasso devoluta in beneficenza all’Associazione Azzurra Malattie Rare Onlus che opera a vantaggio dei bimbi dell’Irccs Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste. Il servizio d’ordine sarà come sempre affidato alle Fiamme Azzurre, coordinate dall’ispettore superiore capo Romolo Incarnato, presidente della sezione di Trieste dell’Associazione nazionale della Polizia Penitenziaria.