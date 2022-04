Arrivano i mercatini dell'antiquariato, doppio appuntamento in Ponterosso e in Cavana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 30/04/2022 al 01/05/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Per la gioia degli appassionati, si profila a Trieste un week end tutto all’insegna dei Mercatini dell’Antiquariato. L’Associazione Mericordo, propone, infatti, un doppio appuntamento con il recupero, sabato 30 aprile, del Mercatino di Ponterosso (lungo il canale, sotto Palazzo Carciotti), slittato dalla scorsa settimana a causa del maltempo, mentre domenica 1^ maggio – come ogni prima domenica del mese – è atteso il Mercatino di Cavana. Dalle 8.00 del mattino fino al tramonto si potranno visitare i banchi con oggetti d’altri tempi, porcellane antiche, quadri, vinili e curiosità introvabili.

Tra pezzi di antiquariato artistico, oggetti da collezione, libri, e complementi d’arredo, il mercatino offre un vero e proprio tuffo nel passato, ma anche nell’attualità di oggetti senza tempo che attirano sempre l’interesse di collezionisti, così come di semplici curiosi che trovano a loro disposizione una ricchissima e diversificata tipologia di offerte. L’appuntamento con Cavana si rinnoverà, come detto, ogni prima domenica del mese, mentre si conferma per l’ultima domenica di ogni mese il Mercatino di Ponterosso.