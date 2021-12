Tornano i mercatini di Natale, previsti controlli a campione per il Green Pass

Ritorna dopo lo stop di un anno il Mercatino di Natale, più contenuto rispetto al 2019, con misure di sicurezza, gli steward per farle rispettare e controlli a campione per il Green Pass. Un’iniziativa ideata dal Comune e da Confcommercio per dare alla cittadinanza un segnale di ripartenza senza trascurare il contenimento del contagio da Covid. Questo il messaggio espresso oggi in conferenza stampa dal vicesindaco Serena Tonel e dal presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia Antonio Paoletti.

Martedì 7 dicembre alle 17 in piazza della Borsa avrà luogo il taglio del nastro per le 48 casette che saranno disposte nelle piazze della Borsa e S. Antonio, oltre che nelle vie Ponchielli e delle Torri, fino al 2 gennaio. Saranno 35 gli stand che offriranno prodotti no food, mentre negli altri 13 si potranno gustare specialità per il 33% locali e il rimanente 67% foresti, rappresenteranno 8 Paesi esteri (Croazia, Ecuador, Francia, Lituania, Russia, Slovenia, Turchia e Ungheria) e la gran parte delle regioni italiane. Ci sarano anche alcune espressioni dello sport locale (con la presenza condivisa in uno stand di Unione Sportiva Triestina Calcio 1918, Pallamano Trieste e Rugby VenJulia) e anche tematiche ambientali, grazie alla presenza in una casetta di AcegasApsAmga che riproporrà, aggiornata, la campagna “Dai nuova vita al tuo Natale”. Vi saranno inoltre 18 realtà del volontariato locale (AID, AISM, Associazione Scout San Giorgio, Astro, AVO, Auxilia, Comunità di S. Egidio). Musica e happening nell’area di mercato verranno garantiti dalla presenza di Radio Punto Zero.

“L’unico Mercatino di Natale che ha il privilegio di affacciarsi al mare” ha specificato l’assessore Tonel, spiegando che l’iniziativa “non può che giovare alla ripresa, alla quale guardiamo con ottimismo”.

“Saranno anche effettuati dei controlli a campione sul Green Pass, quindi spero che i visitatori saranno muniti di certificazione. Uno sforzo enorme da parte nostra, di solito eravamo a costo pari ma stavolta siamo a sottocosto, ma possiamo contare sull’aiuto del Comune. Per noi è importante dare un segnale di normalità e ripresa”.

Le casette apriranno tutti i giorni con leggere variazioni di orario, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalla 10.00 alle 20.00, mentre il venerdì, il sabato e nei prefestivi, dalle 10.00 alle 21.00.