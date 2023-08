Antiquariato, modernariato e artigianato: giovedì a Opicina torna il mercatino di Cose di Vecchie Case

OPICINA - Proseguono le uscite del nuovo mercatino del piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico a cura dell'Associazione culturale Cose di Vecchie Case che si svolgerà a Opicina in co-organizzazione con il Comune di Trieste e in collaborazione con il Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina: una vetrina dedicata ad antiquariato, modernariato, creazioni artigianali e hobbistiche con espositori da tutta la regione.

Ogni terzo giovedì del mese dalle 8 al tramonto lungo i marciapiedi di via Nazionale, Strada per Vienna e via di Prosecco, si terrà un mercatino dell'antico e dell'artigianato artistico con oggettistica a tema stagionale a cura dell'Associazione Culturale Cose di Vecchie Case. Il mercatino si propone di rivitalizzare Opicina e fungere da attrazione turistica, richiamando visitatori dalla città, sia residenti che turisti, anche per incrementare e incentivare l'economia locale favorendo - grazie alla presenza dei banchi espositivi e la loro attrattività - le attività commerciali presenti in loco.

Grande spazio verrà riservato come sempre soprattutto al piccolo antiquariato, al modernariato e al piccolo collezionismo, con vinili d'epoca, fumetti, miniature, modellini e altre “memorabilia” che faranno certamente la gioia degli appassionati e dei curiosi di tutte le età. I gazebo esporranno anche prodotti dell'artigianato, dell'hobbistica e del fai da te con molte proposte adatte alla stagione esiva.

Il mercatino deve il suo nome alla vicinanza con la Stele di Zinzendorf, collocata all'incrocio tra Strada per Vienna e via di Prosecco e dove un tempo sorgeva anche l'omonimo pozzo. Karl von Zinzendorf, il Governatore di Trieste (1776 – 1782), ideò e fece progettare una grande strada commerciale, la “via Commerciale”, che andava dalla città al Carso per collegarsi da un lato alla via che portava all'Italia - l'attuale strada provinciale che da Prosecco conduce verso Monfalcone - e dall'altro proseguisse verso Lubiana fino a Vienna. A Opicina, luogo dell'incrocio di queste strade, venne collocato nel 1780 un monumento detto Stele Zinzendorfia che ricordasse i due Sovrani che l'avevano resa possibile, Maria Teresa e Giuseppe II. A Opicina von Zinzendorf fece costruire anche una grande stazione di posta all'incrocio fra le attuali Strada per Vienna e via di Prosecco, al centro della quale venne realizzata una cisterna con una vera in pietra (oggi conservata all'Orto Lapidario) recante un'iscrizione che ricordasse in perpetuo la nuova disponibilità d'acqua per tutti gli Opicinesi. Il mercatino si svolgerà dalle 8 al tramonto tempo permettendo (in caso di forte pioggia o vento verrà infatti annullato).