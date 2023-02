Antiquariato e collezionismo: sabato torna il “Mercato dei Tritoni”

Sabato 25 febbraio, dalle 8 al tramonto, in piazza Vittorio Veneto, torna il “Mercato dei Tritoni”, mercato del piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e artigianato artistico a cura dell'Associazione culturale Cose di Vecchie Case che si svolge in Piazza Vittorio Veneto in coorganizzazione con il Comune di Trieste. L’iniziativa propone una selezionata vetrina dedicata ad antiquariato, modernariato, creazioni artigianali e hobbistiche con espositori da tutta la regione. Grande spazio è riservato come sempre soprattutto al piccolo antiquariato, al modernariato e al piccolo collezionismo, con vinili d'epoca, fumetti, miniature, modellini e altre “memorabilia” che faranno certamente la gioia degli appassionati e dei curiosi di tutte le età. In esposizione anche prodotti dell'artigianato, dell'hobbistica e del fai da te con particolare riguardo ai temi stagionali, e, considerato il periodo, a quelli invernali.