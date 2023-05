Merenda nell'oliveta 2023: escursione con pic nic a Slivia

Aperte le iscrizioni per la terza edizione della "Merenda nell'Oliveta", che si svolgerà a Slivia sabato 6 maggio 2023 a partire dalle ore 8.30.

Il programma

ore 8.30 - Escursione guidata gratuita sul Castelliere di Slivia (partenza alle ore 08.30 dal centro di Slivia su prenotazione leviedellefoto@gmail.com) passando tra gli oliveti di Slivia;



ore 10.30 visita guidata della Grotta Le Torri di Slivia a pagamento con prenotazione (max 25 posti – leviedellefoto@gmail.com – 16.50 euro ragazzi/adulti; 9 euro bambini 6-11 anni – partenza alle ore 10.30 dall’agriturismo Le Torri di Slivia).



ore 12.00 presso l’Agriturismo Le Torri di Slivia (solo su prenotazione leviedellefoto@gmail.com) Merenda picnic: i cestini saranno distribuiti per gustare un assaggio di prodotti locali. Un pic-nic con animazione e un’esposizione di alcune Lambrette del Lambretta Club Trieste. Si tratta come sempre di un’esperienza unica, da vivere all’aria aperta immersi nel paesaggio. La presentazione dell’olio, con interventi della dott.ssa Natascia Riggi e delle rappresentanti della Lilt Lega Italiana Lotta al Tumore. Presente anche una mostra dedicata al Mitreo.



Le prenotazioni vanno fatte per le singole attività e vanno richieste tramite mail a

leviedellefoto@gmail.com oppure telefonando al 3452911405.



Evento Fb: www.facebook.com/events/571023798428793