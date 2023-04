Sabato Open day al MIB Trieste School of Management

TRIESTE - MIB Trieste School of Management è lieta di annunciare l'Open Day che si terrà il prossimo 15 aprile nella storica sede di Palazzo Ferdinandeo a Trieste. Un'occasione unica per esplorare, vivere e conoscere i programmi, la storia e la community di MIB Trieste.

L'Open Day è un'opportunità imperdibile per coloro che desiderano intraprendere un percorso di formazione di eccellenza nel campo del business e della gestione aziendale. Con un panorama variegato di 5 Master, di cui 3 MBA, programmi Executive in Italia e all'estero, Master e programmi Corporate per le aziende è importante fare la scelta giusta per un investimento formativo ottimale. Durante l'Open Day, i partecipanti avranno la possibilità di ottenere risposte alle loro domande direttamente dai Program Manager, che forniranno informazioni dettagliate su programmi, ammissioni e borse di studio.

L'Open Day di MIB Trieste non si limita a fornire informazioni, offre anche l'opportunità di vivere un'esperienza concreta. I partecipanti potranno entrare in aula e seguire una lezione aperta su "AI & Digital Transformation", tenuta da Francesco Venier, Dean per l’Executive Education della scuola, per scoprire come si studia in una Business School internazionale e avere un assaggio dell'approccio didattico di MIB Trieste. Inoltre, gli aspiranti studenti potranno scoprire i propri talenti grazie a un questionario presso il Desk Orientamento, che fornirà un riscontro dall'area Leadership Dynamics della Scuola nei giorni successivi. Sarà anche possibile partecipare alla CV Clinic del Career Center, dove si potranno ottenere informazioni sulle opportunità di placement post Master e sul supporto alla carriera offerto durante il Master. Il riscontro che il mercato sta dando proprio rispetto al placement dei diplomati MIB è ottimo, tanto da assestarsi a una media del 93% a sei mesi dal conseguimento del titolo. L'Open Day di MIB Trieste School of Management prevede anche momenti di networking, con una sessione di "Business Stories" in cui Arianna Alessio, diplomata MBA nella ventinovesima edizione, fondatrice di “Double A Luxury”, una società di Consulenza strategica per brand del settore Luxury, con sede in UK, racconterà la sua esperienza al MIB Trieste e l'idea di business che ha realizzato.

Il programma

Il programma dell'Open Day inizierà alle 9:00 con il ritiro del welcome kit e la possibilità di visitare gli stand nel salone principale. Alle 9:30 inizieranno le sessioni di orientamento generale tenute dal team di MIB Trieste, che forniranno informazioni dettagliate sui programmi offerti, sulle ammissioni e sulle borse di studio disponibili. Sarà inoltre possibile partecipare alla CV Clinic del Career Center, dove i responsabili offriranno consigli e supporto per la carriera post-Master.

Alle 10:00 i partecipanti avranno l'opportunità di provare una lezione gratuita sull'AI & Digital Transformation, per avere un'anteprima di come si studia in una business school internazionale.

Alle 11:00 sarà la volta delle “Business Stories”, con testimonianze di imprenditori del network di MIB Trieste che condivideranno la loro esperienza e le idee di business che hanno realizzato.

Alle 13:00 verrà offerto un pranzo di networking nella caffetteria e nel giardino della scuola, dove i partecipanti potranno incontrare il team di MIB Trieste, gli studenti e i diplomati per una chiacchierata informale, ascoltando le loro esperienze e percorsi di carriera.

La partecipazione all'Open Day è gratuita, con previa registrazione per garantire la disponibilità dei posti. Per registrarsi e per ulteriori informazioni sull'evento, si prega di visitare il sito web di MIB Trieste School of Management all'indirizzo www.mib.edu/openday2023.

Non perdere l'opportunità di esplorare il mondo dei Master, MBA e Programmi Executive al MIB Trieste School of Management all'Open Day del 15 aprile 2023. Ti aspettiamo per farti conoscere la nostra offerta formativa e la nostra community di studenti e diplomati di successo.