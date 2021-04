Its 2021: vent'anni di attività in sette video, un'esposizione e la nuova "Arcademy"

Torna l'evento internazionale che scopre i giovani talenti della moda. Tema di quest'anno è "The ark of creativity", ossia l'arca della creatività, che si riferisce all'Arcademy, il luogo che sarà creato in occasione del ventennale, in cui saranno esposti tutti i 18mila progetti realizzati in vent'anni di Its Contest

L'edizione 2021 di Its (International talent Support) vedrà una serie video in sette episodi che racconterà vent'anni di attività del progetto grazie al quale tantissimi giovani della moda hanno trovato visibilità, il tutto nell'attesa di celebrare il ventennale nel 2022, verosimilmente senza le restrizioni dell'anno in corso. I luoghi più belli del Fvg sarano la cornice per questo racconto video, che a fine maggio sarà pubblicato sul canale Youtube e sul sito web. In ottobre, invece, ci sarà il contest rivolto agli studenti di fashion design con i tre vincitori delle tre sezioni, per un valore complessivo di 40mila euro.

Il tema di quest'anno è "The ark of creativity", ossia l'arca della creatività, che si riferisce all'Arcademy, il luogo che sarà creato in occasione del ventennale e in cui saranno esposti tutti i 18mila progetti realizzati in vent'anni di Its Contest, oltre a 325 abiti, 152 accessori e 103 gioielli. "Quello che prima è stato un archivio sarà trasformato in uno spazio espositivo ed educativo aperto alla cittadinanza" ha dichiarato la direttrice Barbara Franchin: "Abbiamo scelto di creare un'edizione diversa, guardando al futuro ma senza affermare il presente. Continueremo la nostra mission, ossia la scoperta dei talenti della moda, e aumenteremo il riconoscimento di Trieste e della Regione come centri della creatività attraverso una promozione mirata". Intervenuti anche gli assessori regionali al Turismo e alle attività produttive e alla Cultura, Sergio Emidio Bini e Tiziana Gibelli.