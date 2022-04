Al Bobbio il concerto "Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar"

Prezzo non disponibile

Venerdì 22 aprile (ore 20.30) il Teatro Orazio Bobbio di Trieste ospiterà l’attesissimo concerto “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar”, il tributo più acclamato in Italia e all’estero dedicato alla musica del grande Maestro Ennio Morricone, organizzato dal Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme e diretto dal Maestro Andrea Albertini. Dopo due anni di attesa (l’evento era originariamente in programma lo scorso 6 marzo 2020, ndr), il pubblico triestino potrà finalmente ascoltare i brani di quello che è unanimemente considerato il maggiore compositore di musiche da film degli ultimi settant’anni, la cui opera ha contribuito a scrivere alcune delle più belle pagine della storia del cinema. Il programma della serata sarà incentrato sulle colonne sonore di Morricone più celebri, dagli esordi con Sergio Leone (1964, “Per un pugno di dollari”) fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore, Joffè e Tarantino.

Tutti i brani saranno accompagnati dalle immagini dei grandi film che li hanno ispirati proiettate su grande schermo, e introdotti dal Maestro Andrea Albertini, che nel corso della serata svelerà gli aneddoti e le curiosità che si celano dietro queste musiche indimenticabili. Protagonista strumentale del concerto sarà il prestigioso Ensemble Le Muse, che ha avuto l’onore di rappresentare l’eccellenza musicale italiana in sede di importanti eventi istituzionali, e che proprio per questo spettacolo ha ricevuto nel 2017 l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica in occasione del concerto al Teatro Mohamed V di Rabat. L’Ensemble Le Muse è composto da musiciste attive nei più importanti enti lirici, accademie e conservatori d'Italia: Alessandra Dalla Barba (primo violino), Livia Hagiu (secondo violino), Irina Balta (viola), Livia Rotondi (violoncello), Michela Gatti (contrabbasso), Elisa Giovangrandi (corno), Elisa Parodi (flauto), Silvia Mori (oboe), Barbara D'Alessio (batteria). Siederà al pianoforte il Maestro Andrea Albertini, ideatore e creatore delle Muse, mentre le parti canore saranno affidate al soprano solista Angelica Depaoli.