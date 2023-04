Mostra personale di Alberto Strambaci: equilibrista, l'eclettica arte della navigazione

Sabato 15 aprile alle ore 18 si inaugura alla Galleria Rettori Tribbio di Trieste, in piazza Vecchia 6, la mostra dell’artista triestino Alberto Strambaci dal titolo “EQUILIBRISTA (l’eclettica arte della navigazione)”, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro.



La mostra si dipana sul filo di una famosa citazione di Henri Laborit: "Quando non può più lottare contro il vento e il mare per seguire la sua rotta, il veliero ha due possibilità: andare alla deriva o fuggire davanti alla tempesta. La fuga è spesso il solo modo di salvarsi». I velieri di Alberto Strambaci sono imbarcazioni "metaforiche" che si susseguono raffigurando un ritorno alle proprie radici più originali e creative, rappresentando contestualmente un prepotente desiderio di fuga da condizioni spesso avverse con cui l’artista ha dovuto e deve fare i conti quotidianamente. Nella loro rappresentazione grafica queste imbarcazioni svettano nella propria verticalità e sembrano procedere inesorabili, quasi fluttuanti, all'interno di un mare impalpabile, come fossero sospese in una dimensione onirica, non volendo avere a che fare più nulla con un reale contesto umano che indubbiamente ha segnato l'artista.

Risulta quindi necessario, secondo Strambaci, avere una certa attitudine nel praticare quell'arte della navigazione, appunto eclettica, in modo da essere in grado di affrontare le diverse condizioni del mare che la vita stessa potrebbe proporre. Ed è proprio da questa condizione che si sviluppa il progetto artistico dello Strambaci: una sequela di immagini grafico-pittoriche che, sottraendosi alla logica che regola i rapporti umani e di fuga nel senso più ampio e profondo del termine, vedono la propria genesi sulle superfici dei vari supporti utilizzati.

La grafica risalta quasi sempre come peraltro in tutte le sue opere. Mediante l'utilizzo di una tecnica mista, tra acrilici, smalti e chine, si creano quelle dimensioni cromatiche surreali, irrequiete alle volte, all'interno delle quali prendono forma le imbarcazioni stesse. Linee decise, quasi fossero dei solchi nell'anima, vanno a ricreare una stilizzazione nautica. Quindi grafica e pittura si sposano in questo indefinito connubio per giungere successivamente a composizioni più complesse.

Nonostante la "navigazione" nasca come solitaria, nel percorso descritto si trovano anche situazioni rappresentanti degli apparenti momenti di una oramai lontana socialità, situazioni che, a seguire, troveranno nuovamente un fuggire sano, che è ricerca di un equilibrio interno fatto di conoscenza, ascolto di se stessi, un vero e proprio strumento di sopravvivenza, il solo che permetta di andare avanti in condizioni socio-culturali quasi proibitive.

Alle volte fasi di saldi ormeggi si alternano a quelle del mare aperto quasi volessero significare momenti di statica riflessione per poi procedere verso una nuova ricerca. La stessa ampia varietà cromatica utilizzata nei lavori descrive anch'essa l'inquieta e costante ricerca dell'ennesima riva sconosciuta, dove poter ritrovare quella necessaria serenità quasi come la stessa fosse il conseguente frutto della rielaborazione di un lutto subito.

Continuando nella navigazione, all'improvviso, come se le condizioni "meteo" fossero peggiorate, le imbarcazioni si ritrovano a navigare tra strutture architettoniche molto razionali e simboliche. La non accettazione delle imposizioni sociali viene rappresentata dal tentativo delle imbarcazioni di svincolarsi dalle stesse. Imposizioni e norme sociali, e non solo, che appunto hanno portato l'artista a compiere questo "viaggio". A conclusione del percorso si giunge a lui, l'Equilibrista, il perno centrale attorno al quale ruota e si sviluppa il tutto. Lo sguardo dell'uomo risulta essere immerso in molteplici pensieri, come molteplici ed infinite le riflessioni che potrebbero scaturire durante questo suo navigare ancora troppo incerto e prematuro per poterlo ricondurre in un porto sicuro.