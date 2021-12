Al via la mostra di Alfonso Mottola, il fotografo “cronista e artista di Trieste”

E’ stata presentata ufficialmente e inaugurata oggi (giovedì 16 dicembre) nella sala Selva di palazzo Gopcevich, in via Rossini 4 a Trieste, presenti l’ assessorecomunale alla Cultura Giorgio Rossi, il responsabile dei Musei storici e artistici Stefano Bianchi e la curatrice della mostra Claudia Colecchia, la mostra “L’archivio di Alfonso Mottola nella Fototeca dei Civici Musei dei Storia ed Arte di Trieste. Non solo fotografie”.

“E’ una mostra straordinaria su Alfonso Mottola, di cui abbiamo l’archivio donato dalla sua famiglia nel 2008 alla nostra Fototeca” - ha detto l’assessore alla Cultura Giorgio Rossi -. “Nel centenario della nascita del Maestro esponiamo questa bellissima sequenza di “quadri” che parlano di Trieste, di volti, di luoghi, edifici. E’ l’ennesima dimostrazione di quello che è stato il talento triestino nella fotografia. E soprattutto vediamo come la fotografia, il bianco e nero in particolare, ha dei successi e degli effetti straordinari, non comparabili con i colori, perché da altre sensazioni, da quella sensazione di chi è vissuto in particolare negli anni ‘50 dove in effetti sembrava che la vita non fosse di colori ma di immagini in bianco e nero. Un mondo che va riscoperto, perché è stato un momento storico importante per la rinascita e la costruzione del nostro Paese”. “Ora che a Trieste siamo primi per qualità della vita - ha concluso Giorgio Rossi – lo dobbiamo anche ed in particolarealla cultura e a tutto lo sforzo e l’impegno profuso, non solo dalle istituzioni pubbliche, ma da tante associazioni, realtà e privati, che attraverso la cultura danno significato e prospettiva alla città e al suo futuro economico”.

Ideata e realizzata dai Civici Musei di Storia ed Arte, con la direzione di Fabio Lorenzut, direttore del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport, e curata da Claudia Colecchia, responsabile della Fototeca e Biblioteca dei Civici Musei di Storia ed Arte, la mostra (con le tre sezioni: “Ritratti”, “Trieste” e “Carso”) si svolge nel centenario della nascita del fotografo Alfonso Mottola (1921-2008), il cui archivio (costituito da oltre 40 mila documenti) donato dalla moglie subito dopo la sua scomparsa, è stato in gran parte condizionato e digitalizzato.

Il patrimonio, che risulta di particolare rilevanza non solo quantitativa ma anche qualitativa, si differenzia dagli altri coevi, parimenti conservati in Fototeca, perché non ci restituisce scatti di cronaca nera o rosa o il mondo dello sport. Né sono colti i momenti intimi e privati dei triestini: dai matrimoni alle comunioni. Le brevi, quanto preziose, annotazioni manoscritte sono state di grande aiuto per identificare i macro nuclei tematici tra cui si ricordano Trieste, il Carso, San Giusto, Miramare, Umberto Saba, Marcello Mascherini, la Risiera di San Sabba, Muggia, l’Operazione Corsaro e le foto mediche.

La produzione fotografica di Mottola, titolare del negozio Foto Astra di via Carducci 10 dal 1951 al 1999, è legata principalmente ai libri pubblicati da solo o in collaborazione con altri autori e copre un arco cronologico compreso tra gli anni Cinquanta e la fine degli anni Novanta. Alfonso Mottola non si limita a conservare i positivi o i negativi ma crea degli album di positivi funzionali alla redazione dei volumi in cui si riscontra la presenza di diverse annotazioni relative a indicazioni di stampa, soggetti, marcature e numerazioni utili a comprendere il meditato processo di elaborazione dei libri. Questi pregiati strumenti permettono di osservare da dietro le quinte l’attività del fotografo, consentendoci di entrare virtualmente nel suo laboratorio. Uno sguardo attento, profondo e inedito il suo, che non cade mai in manierismi di forma e contenuto, e risente delle contaminazioni derivanti dalle suggestioni degli amici pittori e scultori.

Alfonso è amico di Marcello Mascherini, Livio Rosignano, Lojze Spacal, Biagio Marin, Stelio Crise, Carlo Ulcigrai, Romano Boico, Fulvio Tomizza. Le personalità dell’arte, della cultura, della politica sono ritratte dal fotografo con grande maestria ma la stessa cura è evidente nella descrizione di coloro, anonimi, che incontra lungo il suo cammino. Indipendentemente dalla notorietà, i volti hanno in comune il sapore di un’indagine intima, carica di una grande intensità emotiva che rivela la rara capacità di Mottola di guardare con la mente non solo con gli occhi. Lo sguardo di Alfonso Mottola è riuscito a cogliere con grande sensibilità anche l’evoluzione del capoluogo giuliano e del territorio carsico nel tempo.

Il racconto per immagini non mette in scena una città statica, contemplata, ma narrata attraverso gli occhi di chi la vive e ne condivide quotidianamente esperienze e sorti. Si sofferma a lungo a descrivere il Carso e, consapevole del rischio della progressiva perdita d’identità di quei luoghi, realizza un romanzo visivo in cui le foto, concatenate tra loro, immortalano una terra ancora abitata da bambini, donne, soprattutto anziane, uomini impegnati nel duro lavoro della terra.

È facile immaginare il fotografo in giro, munito di Rolleiflex, attento a incrociare la dimensione antropologica con l’esplorazione del paesaggio. La celebrazione consente di tributare un doveroso omaggio al cronista e artista di Trieste, come lo ha definito Libero Mazzi, figura importante del panorama fotografico triestino che ancora oggi ha il pregio di sorprenderci grazie a una fotografia che non è mero oggetto estetico ma strumento di racconto e memoria.

Arricchiscono il percorso un video, il catalogo di quasi 200 pagine e un calendario di appuntamenti composto da visite guidate e conferenze che contribuiranno a svelare aspetti curiosi o inediti e a proporre interessanti accostamenti. Mercoledì 19 gennaio, ore 17, sala Bazlen, “Il Carso di Alfonso Mottola per immagini in movimento” a cura di Giulio C. Ladini ed Enrico Lucarelli per Zunami Film Studio. Nei mercoledì del 26 gennaio e 2 febbraio, alle ore 17, visite guidatecon la curatrice Claudia Colecchia. Mercoledì 9 febbraio, ore 17, sala Bazlen, “Immagini per Saba. Fotografare per versi a cura di Roberto Benedetti e Simone Volpato”. E ancora nei mercoledì del 16 e del 23 febbraio, sempre alleore 17, visite guidata con la curatrice Claudia Colecchia.

L’esposizione resterà aperta fino al 27 febbraio, con i seguenti orari: da martedì a domenica, dalle ore 10.00 alle 17.00, lunedì chiuso. L’ingresso è libero, con obbligo di indossare la mascherina durante la permanenza in Museo. All'ingresso sarà rilevata la temperatura e verrà richiesta l'esibizione del Green Pass per la mostra, Green Pass rafforzato per le conferenze.