Rabbia, felicità, tristezza: una mostra racconta l'autismo attraverso le emozioni

In occasione di ESOF 2020, Science in the City, l'associazione Progetto Riabilitazione presenta una mostra che racconta la loro attività durante e dopo il lockdown svolta con i bambini e ragazzi autistici. Un viaggio attraverso emozioni come felicità, tristezza, sorpresa, paura e rabbia. Ed è su queste che si basa il progetto, proprio perchè grazie ad esse riusciamo a definire il nostro essere, a raccontarci, a svelarci e a permettere a chi ci circonda di riconoscere, attraverso le nostre espressioni, ciò che proviamo e di condividerlo. La mostra, dal titolo "Inside Aut", sarà visitabile al Palazzo Gopcevich di via Rossini dall'1 al 13 settembre, dalle 10:00 alle 17:00.

Le conferenze

Non solo foto: martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 agosto sono inoltre previste tre conferenze che affronteranno temi legati all'autismo. Tutti gli appuntamenti si terranno presso la Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich.

Autismo oggi: dalla diagnosi alla terapia

Martedì 08 settembre 2020 - Orario 17:00-19:00

Fra le disabilità i disturbi dello spettro autistico (DSA) sono quelle più rapidamente in crescita, con un’incidenza di 1 su 65/70 nascite in Italia. Durante la conferenza la Dott.ssa Raffaella Devescovi, S.C. di Neuropsichiatria Infantile I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, il Dott. Cesare Zago, psicologo già direttore area materno-infantile D1 ASUGI e la Dott.ssa Chiara Terpini, psicologa terapista certificata ESDM tratteranno i temi principali legati ai disordini complessi caratterizzati da deficit neuropsicologici e comportamentali. La conferenza, organizzata da Progetto Riabilitazione Onlus sarà moderata dalla Dott.ssa Antonella Zadini (neuropsichiatra infantile, Presidente Progetto Riabilitazione Onlus) e facilitata dalla Dott.ssa Francesca Dicorato (psicologa ABA).

Autismo: il talento della musica

Mercoledì 09 settembre 2020 - Orario 17:00-19:00

Una delle difficoltà principali che i bambini autistici si trovano ad affrontare è quella legata alla comunicazione e all’interazione sociale. Un valido strumento per affrontarla è la Musicoterapia: improvvisazioni, canzoni, giochi che portano a condividere i propri stati d’animo, a creare delle relazioni con l’altro. Durante la conferenza la Dott.ssa Ioanna Papaioannou, psicologa e musicoterapeuta, e il Prof.Valerio Iebba (Dipartimento Scienze mediche chirurgiche e della Salute, Università di Trieste) illustreranno l’evidenza scientifica che mostra l’impatto della musicoterapia sulle capacità di interazione sociale, comunicazione non verbale, reciprocità socio-emozionale e sulla qualità della relazione fra il genitore e il bambino. La conferenza, organizzata da Progetto Riabilitazione Onlus sarà moderata dalla Dott.ssa Antonella Zadini (neuropsichiatra infantile, Presidente Progetto Riabilitazione Onlus) e facilitata dalla Dott.ssa Giulia Boschetti (psicologa, musico terapeuta).

Autismo e Microbioma: alla ricerca della relazione

Giovedì 10 settembre 2020 - Orario 17:00-19:00

L’insieme dei microorganismi che vivono nella nostra bocca, detto microbiota orale, può dire molte cose su di noi. In particolare si pensa che il microbiota dei pazienti con disturbi dello spettro autistico (DSA) possa aiutare a sviluppare nuove strategie di diagnosi. Durante la conferenza la Prof.ssa Manola Comar e il Prof. Valerio Iebba (Dipartimento Scienze mediche chirurgiche e della Salute, Università di Trieste) discuteranno la più recente ricerca scientifica a riguardo. La conferenza, organizzata da Progetto Riabilitazione Onlus sarà moderata dal Prof. Massimo Bovenzi (Dipartimento scienze mediche chirurgiche e della salute, Università di Trieste) e facilitata dalla Dott.ssa Antonella Zadini (neuropsichiatra infantile, Presidente Progetto Riabilitazione Onlus) e dalla Dott.ssa Laura Redolfi (neuropsicologa).