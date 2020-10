Barcolana, in arrivo la mostra "Magici colori del golfo"

Il Gruppo Artisti Triestini "Rivel'Art" inaugurano la mostra collettiva "Magici Colori del Golfo" venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 19,00 presso il Bar Gallery 5 in via Coroneo 5 nella galleria tra via del Coroneo e Via San Francesco. La mostra è visitabile sino al 23 ottobre 2020, con i seguenti orari: tutti i giorni escluso domenica dalle ore 8 alle ore 20.