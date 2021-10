Allo studio Tommaseo "Theater of Life", mostra personale di Consuelo Rodriguez

Si inaugura il 15 ottobre alle ore 18 allo Studio Tommaseo la mostra personale Theater of Life dell’artista, poetessa e arte-terapeuta Consuelo Rodriguez curata da Darius Bork.

La mostra proporrà, fino al 28 ottobre, una serie di nove opere su tela appartenenti al ciclo Theater of life.

Realizzate dall’artista triestina tra il 2019 e il 2020, queste opere sembrano volutamente “difettose”: rappresentano personaggi enigmatici, tutti senza testa. Come quando sbagliamo una fotografia e non inquadriamo tutta la persona che vogliamo ritrarre, l’artista gioca ironicamente con il sovrapporsi di contenuti come abbandonare la mente / perdere la testa / non avere la testa a posto…, mentre misteriosi oggetti nel dipinto, più scuri e marcati pittoricamente, suggeriscono una via di uscita…



Alle ore 18.30 verrà presentato il lavoro Alchemic Soul che sarà l’inedito di questa esposizione triestina: un largo altorilievo monocromo sulla relazione dell’uomo con l’universo, a pattern non figurativo e caratterizzato da picchi e avvallamenti che variando in altezza percorrono l’intera superficie dell’opera “increspandola”.

Consuelo Rodriguez ha chiesto ad un gruppo di ingegneri coordinato da Giuseppe Cautero dell’Instrumentation and Detectors Lab di Elettra-Sincrotrone, il centro di ricerca internazionale triestino specializzato nella generazione di luce di sincrotrone e di laser ad elettroni liberi di alta qualità, di misurare e processare le relazioni numeriche delle luci e delle ombre che queste increspature producono. Dal lavoro in particolare di Issey Sandei, è stato predisposto un software. Paolo Pittana, dell’ID Lab di Elettra, ne parlerà all’inaugurazione e verrà proposta a cura di Pietro Polotti, compositore e docente al Conservatorio Tartini di Trieste, una “dimostrazione di sonorizzazione” dell’opera della Rodriguez generata da questo programma informatico che di fatto “leggerà il suono dell’anima” dalle increspature e ondulazioni così misurate sulla superficie di Alchemic Soul.



Alle ore 19 è in programma una conversazione di approfondimento sul lavoro della Rodriguez tra l’artista e il curatore Darius Bork.

È inoltre a disposizione in mostra, per una visione individuale, il video realizzato per l’occasione da Paola Pisani nel quale il filosofo Giovanni Leghissa conversa sull’anima nella filosofia e nell’arte. Questo contributo video sarà proiettato per il pubblico nella giornata del finissage, il 28 ottobre alle ore 18, e sarà il centro di un incontro di discussione con l’artista e di una visita guidata conclusiva.

Nel corso della mostra inoltre l’artista sarà presente allo Studio Tommaseo nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle 18 in poi.





Ha esposto in numerose personali e collettive in Italia e all’estero tra cui New York, Chicago, Miami, Shanghai, Berlino, Parigi, Salisburgo, Istanbul e le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private in Italia, Croazia, Austria, Spagna, Francia e Germania.

