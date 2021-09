All'Hilton in mostra "Fukinsei" di Massimiliano Muner: l'omaggio all'imperfezione

Prosegue la ricca stagione delle mostre fotografiche al Double Tree by Hilton Hotel di Trieste de Le Vie delle Foto con l'apertura, lunedì 13 settembre alle ore 18.30, alla presenza dell'artista, della rassegna personale di scatti del fotografo Massimiliano Muner "Fukinsei" (“asimmetria”). La mostra, curata da Artrophia grazie alla partnership con il format triestino, sarà visitabile fino al 26 settembre.

Un'esposizione speciale, che vedrà protagoniste polaroid e una serie in serigrafia prodotta in collaborazione con Perpetual Lab. Intitolata "Fukinsei", termine giapponese che indica la bellezza dell'asimmetria e dell'irregolarità, la mostra prosegue la ricca stagione di eventi espositivi a cura de Le vie delle Foto che si svilupperà per tutto il 2020 e si protrarrà fino ad aprile 2021 per concludersi con la mostra fotografica collettiva finale. L’esposizione verrà ospitata all'interno dell’esclusivo bar storico dell’hotel, l’elegante Berlam Coffee Tea & Cocktail, dove gli ospiti potranno godersi la suggestiva atmosfera novecentesca, sorseggiare un drink e ammirare gli ultimi lavori di Massimiliano Muner.

La mostra

Artrophia, dopo la collettiva online+live “After Dark”, prosegue una riflessione sul periodo storico che stiamo vivendo. “Fukinsei esplora il concetto di asimmetria, che nella cultura giapponese viene valorizzato – hanno dichiarato le curatrici Lucija Slavica e Naomi Druškovi? -. Tutti noi siamo stati in qualche modo segnati dalle incertezze che ha portato con sè la pandemia, proprio per questo è importante trasformare le nostre cicatrici e la nostra fragilità in bellezza. Le opere che vi presenteremo, composizioni di polaroid e serigrafie, sono state realizzate proprio nel periodo immediatamente successivo all'ultimo lockdown”. “Siamo molto liete di far parte del progetto de Le vie delle foto – concludono - . Crediamo, ora più che mai, nelle sinergie. La cultura va difesa e diffusa insieme”.

Responsabile della stagione fotografica al DoubleTree by Hilton e curatrice delle altre mostre allestite all'Hilton è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da dieci anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica. "Sono orgogliosa - commenta la curatrice, Linda Simeone - di far parte dello staff di una struttura così prestigiosa e unica per la preziosità delle sue sale e delle opere racchiuse in questo scrigno che così bene racchiude e rappresenta il meglio dell'arte e delll'architettura triestina del Novecento". Visite guidate nei weeken (18/19 e 25/26 settembre su prenotazione info@artrophia.com o levidellefoto@gmail.com)

