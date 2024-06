Il “Graffitismo Italiano” negli spazi della palestra John Reed

TRIESTE – La palestra John Reed Fitness di Trieste celebra l’arte street e contemporanea attraverso la mostra “Graffitismo Italiano”, dedicata al panorama nazionale della street art americana nata negli anni sessanta a New York. Il progetto vuole valorizzare la vocazione artistica del marchio John Reed Fitness, riproponendo la collaborazione tra il brand, la scuola d’arte Bergognone, conosciuta per il proprio impegno sociale in un progetto di terapia artistica per giovani in difficoltà, che sfocia nel Museo-Associazione Folligeniali di Lodi, al quale hanno collaborato artisti di rilievo internazionale quali Alessandra Pierelli, Ron Miller, Oger, Amina. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione dell’arte contemporanea portato avanti da John Reed, che da sempre riconosce l’importanza dell’espressione artistica come parte integrante della propria identità. Questa mostra rappresenta un punto di incontro tra il mondo del fitness e quello dell’arte, un connubio che mira a ispirare e motivare tutti i frequentatori della palestra. La mostra rappresenta un’importante iniziativa della Scuola d'Arte Bergognone, confermando il suo impegno nel promuovere l'arte contemporanea e l'espressione creativa. E ciò è ancor più vero nell’affrontare un campo vastissimo come il connubio “arte” e “strada”, che è “uno, nessuno e centomila”, spaziando da minuscoli adesivi a murales che coprono interi palazzi. Le definizioni e le relative contraddizioni si sprecano, rafforzate da un crescente interesse per figure come Banksy, che sarà presente senza la sua autorizzazione, ma solo per le opere che ha realizzato in Italia. Inevitabilmente, un lavoro di selezione è stato necessario per approntare un percorso espositivo ragionato e coerente: la vitalità di questo mondo traspare dal fatto che gli artisti non contemplati superano di gran lunga quelli citati. Il panorama che emerge da "Graffitismo Italiano" è comunque assai esaustivo e non solo offre una vetrina a talenti emergenti, ma favorisce anche un dialogo tra artisti e pubblico, permettendo di esplorare le potenzialità espressive della street art in un contesto insolito come una palestra John Reed Fitness. Qual è l’obiettivo? Certo non fornire risposte univoche, ma piuttosto aumentare i dubbi, narrare le contraddizioni di un panorama espressivo semplicemente indefinibile, con un piede dentro il sistema dell'arte e l'altro nettamente fuori. Tutto questo “vive” nelle opere degli artisti esposti: Sorte, Manri Voodoo, Lorenzo Panigalli in arte Nipa, William Gervasini in arte Wrz 'Art, Eto, Rancy, Giorgio Bartocci. Samuele Frosio, Co Amministratore Delegato di Rsg group Italia, ha commentato: “Con questa mostra sul graffitismo italiano abbiamo cercato di indagare la relazione che c’è tra lo stile e il vandalismo. All’inizio degli anni Settanta, divampava nei bassifondi di alcune metropoli oltreoceano, un fenomeno giovanile illegale, il writing, progenitore diretto dell’odierna street art. Oggi questo fenomeno è diventato un movimento artistico molto vicino alla realtà del nostro John Reed di Trieste ed è questo il motivo per cui abbiamo voluto approfondire questa tematica”. In seguito al successo della mostra “Picasso Celebration” presso la palestra John Reed Fitness di Venezia, il nuovo evento "Graffitismo Italiano" conferma l'impegno del brand nell'unire sport e arte. La prestigiosa rappresentanza istituzionale intervenuta, costituita dal presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga e dall’assessore comunale alle politiche sociali, Massimo Tognolli, ha ulteriormente testimoniato l'importanza di questa iniziativa.