Da Miti Caffè in mostra le illustrazioni di Guido "Zut" Pezzolato

Venerdì 17 dicembre inaugura da Miti Caffè, via di Torre Bianca 39/b, la personale dell'illustratore Guido "Zut" Pzzolato. La mostra sarà visitabile fino a febbraio.

L'artista

Guido "Zut" Pezzolato, classe 1966 illustratore grafico. Per cominciare, da bambino, vince il concorso della Rai " Pinocchio"

Diplomato al Istituto d'arte Nordio grazie al suo talento naturale, si iscrivi alla Scuola di Animazione di Urbino.

Negli anni, i triestini e gli italiani hanno visto, senza saperlo le sue opere. Ferretti yacht, Conad, Old wild west, Trudi, Istituto Luce, Costa Crociere, da qualche parte hanno il tratto di Pezzolato A Trieste le campagne per il Verdi, illustrazioni per il Piccolo, teatro Sloveno, le pionieristiche Fragole a merenda 3 P, ma anche goliardate come il famoso "papero ORPO" per radio fragola, copertine di album musicali. Pazienza, Moebius, Pratt tra gli ispiratori del lavoro di Guido "Zut". Osservarlo disegnare é sempre prodigioso, la facilità con cui dalla sua penna, matita, pennello digitale o fisico che sia scaturiscono linee, sfumature, disegni, paesaggi, visi, ha un che di prodigioso. Un talento naturale al livello dei più grandi. In questa mostra, intitolata "Kinski!" Pezzolato mescola il suo tratto caratteristico da maestro del fumetto con il cinema. Interpreta il grande e contraddittorio personaggio Klaus Kinski creando delle illustrazioni ispirate ai suoi film più celebri.