"Riverberi", da mercoledì al via la mostra di Ingrid Kuris

TRIESTE - Mercoledì 26 luglio alle ore 18 s’inaugura alla Sala comunale d’arte in piazza Unità, 4 la mostra personale "Riverberi" dell’artista Ingrid Kuris - AKIS. Presentazione critica di Franco Rosso. “Ingrid Kuris – scrive Franco Rosso nella presentazione - coglie l’essenza della vita e da artista la sa efficacemente rappresentare. Lo fa dal punto di vista estetico attingendo all’espressionismo e al surrealismo, mentre dal punto di vista concettuale declina la sua espressività creativa per farsi domande, per riflettere e far pensare.

Estetica e concettualità sono i due lati di una unica medaglia, l’una invera l’altra, e l’esito è rappresentato da dipinti dei quali la selezione proposta in questa rassegna compiutamente rappresenta il lavoro, la filosofia e l’impegno dell’artista. Akis attinge alle sue origini greche per interpretare pittoricamente il mondo della mitologia, perché per lei i miti sono il pretesto per scandagliare gli eterni interrogativi sull’essere e sull’esistenza. Per lei il mito è insieme specchio del passato, simbolo del presente e speranza di futuro. Attingere dagli antichi miti per trarre ispirazione e creare immagini in grado di far riflettere i fruitori sulla loro esistenza, è in ultima analisi il proponimento etico alla base della scelta espressiva di Akis: e ci riesce perfettamente anche dando spazio alla bellezza della natura che per lei è il territorio dell’anima; creando visivamente un senso di meraviglia e stupore in contrapposizione a un quotidiano nel quale scienza e tecnologia soffocano la fantasia; affidando ad una rete strappata da una sirena la simbologia della liberazione dai legami che soffocano la vita; brutalizzando Gea, la Madre Terra, per richiamare l’attenzione sulla devastazione che l’uomo provoca alla natura. Fino ad arrivare a Sisifos, impegnato a sopportare il peso della sofferenza umana con le sole proprie forze: un riferimento ed un omaggio alla abnegazione dimostrata da medici e infermieri durante la pandemia, di fronte ad un incubo imprevisto e sconosciuto. Con la sua arte Akis stimola le persone ad una rinascita e allo stesso tempo propone loro la necessità di un miglioramento, di un arricchimento etico, che non può che essere individuale”. L'esposizione è visitabile fino al 20 agosto, con orario feriale e festivo: 10.00 -13.00 e 17.00-20.00. Info: 320 2332962.