Mostra su laboratori futuribili e pietre di viaggio

TRIESTE - Al Magazzino 26 è in programma la visita alla mostra Laboratori futuribili e pietre di viaggio, a cura della giovane scultrice Greta Fila e del maestro scalpellino Jernej Bortolato, nell’ambito dell’esposizione “Da Lubiana a Trieste, la pietra di Aurisina in Italia e nel mondo”, organizzata dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis in collaborazione con Oltre Quella Sedia APS onlus- Trieste, C.E.O. Malchina / Cooperativa La Quercia, Gramar Marmi S.r.l., Gruppo Ermada Flavio Vidonis, Circolo culturale sloveno "I. Gruden".



In mostra, oltre ai disegni, ai manufatti e ai primi prototipi in pietra realizzati durante i laboratori, anche le sculture di Greta Fila e dello scalpellino Jernej Bortolato e le originali creazioni delle artiste Giuliana Balbi, Selene Barsanti, Fabiola Faidiga, Laura Zuliani e le foto di Massimo Goina. In mostra anche l'installazione partecipata "Network primordiale" di Fabiola Faidiga, una grande spirale allestita con gli scarti di lavorazione della pietra di Aurisina, gentilmente forniti da Marmi Cortese. Il risultato è una mostra unica nel suo genere dove i lavori dei protagonisti si mescolano con quelli di artisti e artiste, in un originale intreccio creat(t)ivo.

I laboratori inclusivi

I laboratori inclusivi per la progettazione di souvenir in pietra si sono svolti in più fasi di lavoro con gli ospiti del C.E.O. di Malchina e dell'Associazione Oltre Quella Sedia APS onlus-Trieste, guidati rispettivamente dall coordinatrici Erica Margarit e Ilaria Tognoni. Dalle mani dei partecipanti sono nate nuove piante, fantastici animali, paesaggi incredibili e molto altro ancora: due foglie, una di “sommacco” e l’altra di quercia, si sono distinte per chiarezza, espressività e forza iconica, e sono state scelte per la realizzazione in pietra dei primi due prototipi di design souvenir, realizzati dall'azienda Gramar di Aurisina Cave.