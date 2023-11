Vinili, cd e dvd da collezione: torna la Mostra Mercato del disco

TRIESTE - Tornano vinili, cd e dvd usati e da collezione con la "Mostra mercato del Disco, CD & DVD usato e da collezione” del disco, in programma domenica 26 novembre al Palazzetto dello sport di Chiarbola “G. Calza” in via Visinada, 7. Tra gli ospiti speciali, i componenti di gruppi storici come Pat Heaven, Hellen e gli alfieri del Metal triestino Steel Crown. L'evento è giunto alla ventunesima edizione e da ben due decenni è mèta privilegiata di appassionati, collezionisti e curiosi che si danno appuntamento per scovare dischi e CD di ogni formato anche molto rari, vinili, picture disc, 33 e 45 giri, album singoli o doppi, con copertine apribili e in rilievo.

La tradizionale manifestazione, promossa come sempre dall’Associazione Culturale Musica Libera in coorganizzazione con il Comune di Trieste, vedrà la partecipazione record di un’ottantina di operatori provenienti dall'Italia e dall'estero, con presenze anche da Slovenia, Croazia, Svizzera, Ungheria e Germania. Una valanga di stampe straniere: quelle inglesi, le più rinomate per eccellenza, le americane che spesso differiscono dalle relative emissioni europee, ma anche giapponesi, di notevole fattura e cura del particolare o altre esotiche, provenienti dai paesi più lontani.

Sarà possibile reperire ogni genere musicale: dalla musica italiana al progressive-rock, passando attraverso punk, funky e jazz, metal, disco-music, new wave, elettronica, classica ed etnica, senza dimenticare le sigle dei cartoni animati e i 78 giri dei nostri nonni. E inoltre: gadget, videocassette e DVD, magliette, manifesti, libri e riviste, locandine e fotografie d’epoca: insomma, tutto quanto ruota attorno all'universo ‘discoidale’. Ma la musica bisogna pur ascoltarla, meglio se attraverso impianti di livello, tanto che nell'edizione 2023 è confermata la presenza dello storico negozio di hi-fi Radio Resetti, tuttora in attività e trasferitosi di recente in via Petronio, 17 a Trieste.

Come da tradizione consolidata della manifestazione, chiunque potrà esporre, scambiare, acquistare, vendere o semplicemente far valutare i propri dischi. Anche quest'anno giungeranno a Trieste alcune tra le più prestigiose etichette specializzate in ristampe Prog, soprattutto italiano, sia nel formato CD che LP. Si tratta della BTF di Milano e della Black Widow di Genova oltre all’onnipresente Camelot/Ma.Ra.Cash di Vigevano. In catalogo anche tante produzioni proprie di interessanti gruppi attuali. Tra i “dealers” locali: i negozi VinylOne ubicato a Trieste in viale XX settembre e Red Moon Records, con sede a Ronchi dei Legionari (GO).

Non mancheranno eventi e ospiti speciali. All'interno della Mostra mercato verranno presentati tre vinili 10" in tiratura limitata di band operative nel territorio regionale tra gli anni ‘80 e ‘90, su etichetta Aua records di Tarcento: si tratta degli isontini Pat Heaven, i friulani Hellen e gli alfieri del Metal triestino dell’epoca, i gloriosi Steel Crown. Nello stand della label friulana, saranno presenti anche alcuni componenti originali dei gruppi in questione, che potranno autografare le copie acquistate. Saranno infine disponibili anche tutte le altre release della serie finora pubblicate.

Orario continuato dalle 10.00 alle 19.00.

Ingresso: Euro 6 (gratuito per i bambini fino a 10 anni).

Punto ristoro all’interno e ampio parcheggio gratuito.

Informazioni e contatti: www.musicalibera.it info@musicalibera.it