"Women: un mondo in cambiamento": la mostra fotografica di National Geographic al Palmanova Village

Inaugura oggi, primo di aprile, la mostra fotografica "Women: un mondo in cambiamento" di National Geographic. L'evento è in contemporanea nei cinque centri dello shopping del gruppo Land of Fashion, tra cui il Palmanova Village. La mostra è a ingresso libero e resterà aperta fino al 19 giugno.

La mostra

Un viaggio nelle storie di donne straordinarie le cui storie sono capaci di sorprenderci e di ispirarci. Donne che hanno saputo superare limiti e avversità, con uno spirito indomito e la capacità di vedere nuovi percorsi nel caos della vita. Uno sguardo sulla condizione femminile attraverso le fotografie provenienti dagli archivi della National Geographic Society: oltre 130 anni di storia con immagini che compongono, scatto dopo scatto, un quadro globale della vita delle donne, il modo in cui sono state percepite e trattate, quanto potere hanno (o non hanno) avuto, come hanno affrontato le loro sfide e scoperto nuovi orizzonti. L’itinerario della mostra si articola in sei sezioni espositive in cui le immagini sono accomunate dal soggetto: Gioia, Bellezza, Amore, Saggezza, Forza, Speranza. Un percorso che si muove in oltre un secolo di storia femminile in ogni continente, a raccontare i problemi, le sfide e le evoluzioni di ieri, oggi e domani nelle società di tutto il mondo. Women: un mondo in cambiamento non è solo un excursus storico nelle esperienze del passato, ma un viaggio per immagini che ci proietta in avanti, mostrando le sfide e i successi che attendono le donne nel futuro.

Il direttore di National Geographic Italia Marco Cattaneo ha commentato: “Nonostante i molti movimenti che si sono battuti per i diritti delle donne, con le ovvie differenze tra regione e regione, in tutto il mondo le donne soffrono ancora di discriminazioni di varia natura. E sono loro a soffrire di più nelle situazioni di crisi, come ha dimostrato anche la pandemia da SARS-CoV-2. Questa mostra, che abbiamo il piacere di presentare negli spazi dei Village Land of Fashion, vuole essere il racconto di ciò che è cambiato nell’ultimo secolo e una testimonianza di quanto ancora bisogna lavorare per arrivare a una vera parità”.

“In questo progetto che si svolge in contemporanea in tutti e cinque i Village della Land of Fashion per la prima volta, sono di nuovo protagoniste le donne e non potrei esserne più orgogliosa - commenta la responsabile marketing Giada Marangone – Uniamo lo shopping all’arte, regalando ai nostri clienti esperienze ed emozioni, attraverso oltre un secolo di storia con scatti fotografici che sono delle vere opere d’arte. Dopo aver ospitato la clinica mobile per regalare mammografie ed ecografie gratuite, una proposta che ripeteremo a breve, adesso celebriamo la figura femminile”. E Marangone aggiunge: "Abbiamo nel nostro dna la volontà di offrire non solo fashion ma essere un punto di riferimento di attrattiva commerciale e turistica sul territorio regionale. Ci aspettiamo molto dalla stagione estiva che sta per arrivare. Un ritorno di turisti stranieri, un flusso più costante di visitatori. E speriamo di poter dare ai nostri clienti molto più di un luogo dove fare compere ma un luogo di incontri e iniziative che stiamo timidamente ricominciando ad organizzare, dopo il lungo periodo di stop a causa della pandemia”.