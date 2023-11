"Ship Portraits" in mostra la collezione di Carlo Sciarrelli

La mostra “Ship Portraits, opere raccolte da Carlo Sciarrelli” sarà visitabile a ingresso libero fino a domenica 10 dicembre presso la Sala Leonor Fini del Magazzino 26 in Porto Vecchio, L’esposizione è organizzata dalla Società Triestina della Vela in collaborazione con il Comune di Trieste e l’assessorato alle politiche della cultura e del turismo, in chiusura delle celebrazioni del centenario del circolo velico fondato il 20 marzo del 1923.

La mostra

Per la prima volta viene presentata al pubblico una considerevole parte della quadreria raccolta da Carlo Sciarrelli dedicata alla pittura di marina, alcuni strumenti di misurazione tecnica d’epoca e i mezzi scafi di legno, che da manufatti di progettazione nautica sono diventati oggetti d’arte. Ogni cosa in questa mostra parla di barche dalle forme perfette, progettate per solcare tutti i mari del mondo. La collezione Sciarrelli di ship portraits, frutto di una lunga, appassionata e colta ricerca, ci restituisce uno sguardo originale sulla pittura figurativa dedicata alla riproduzione delle imbarcazioni, attraverso un ventaglio delle opere dei più interessanti autori italiani, europei ed internazionali. Raccolte di questo genere sono rare in Italia e anche nel mondo.

Italiani e francesi

Tra gli italiani ritroviamo alcuni tra i maggiori pittori di marina, in primis il genovese Domenico Gavarrone, Angelo Arpe nato a Bonassola della cui vita poco o nulla si conosce, il napoletano Michele Funno e il livornese Michele Renault. Spostandoci in Europa troviamo Mathieu-Antoine Roux, l’acquarellista francese membro di quella che può essere considerata a buon conto come la dinastia marsigliese per eccellenza di pittori marini e idrografi. Nicolas Cammillieri la cui carriera artistica inizia a Marsiglia, ma si concretizza a Malta dopo un periodo di formazione artistica nella capitale francese.

Il Commonwealth

Tra i marinisti inglesi è presente Thomas Buttersworth, la cui abilità artistica ha contributo alla sua fama tanto da essere nominato pittore di marina per la Compagnia delle Indie orientali. Sulla scorta dello sviluppo delle rotte di navigazione e dei commerci, che in età moderna collegano in maniera sistematica i due emisferi terrestri, anche la pittura di marina si diffonde capillarmente e tocca tutti i maggiori porti del mondo. Ritroviamo l’australiano Reginald Arthur Borstel, figlio di un capitano di marina e uomo di mare a sua volta, che affina la sua arte esponendo le sue opere a bordo delle navi o negli studi fotografici.

Gli americani e i cinesi

Sorprende poi la tecnica di Thomas Willis, nato nel Connecticut e trasferitosi a New York dove fu impiegato nella produzione e vendita di filo di seta, che in maniera del tutto unica sceglie di ritrarre le navi usando il velluto felpato per gli scafi e la seta per le vele. Vi sono infine diversi dipinti realizzati da un pittore cinese con il loro stile immediatamente riconoscibile, ma senza firme o indicazioni che possano facilitarne la identificazione esatta.

La sezione speciale

Una sezione speciale è dedicata ai marinisti triestini ottocenteschi, che con i loro quadri testimoniano la vitalità commerciale di Trieste e del suo indissolubile legame con il mare. Paolo Klodic, il prolifico ritrattista di navi, gli acquerelli su carta di Giuseppe Kraus, le opere di Felice Polli, mastro costruttore di barche e Basi Ivancovich, il capitano che nella seconda metà dell’Ottocento diventò uno tra i massimi pittori di marina di Trieste. Siamo di fronte ad una pittura di nicchia sconosciuta al grande pubblico, proprio per questa ragione la mostra è l’occasione per farne conoscere il valore artistico, oltre che ricordare la figura di Carlo Sciarrelli che con tanta tenacia ha voluto e creato questa collezione.

Sciarelli

Carlo Sciarrelli (Trieste, 1934 – 2006) è stato un progettista navale dalla cui penna sono nati più di 500 yachts, tra repliche e serie, di rara bellezza.

È stato definito l’architetto del mare e la sua perenne ricerca del connubio perfetto tra bellezza e funzionalità gli è valsa nel marzo 2003 il riconoscimento della laurea honoris causa in Architettura dall'Università IUAV di Venezia. Nello stesso anno il Comune di Trieste gli ha conferito la Civica Benemerenza per la sua attività di progettista e nel 2007, dopo la sua morte, gli ha dedicato una mostra nella vecchia sede del Museo del Mare. Questa mostra ci riporta nell’ambiente di lavoro di questo triestino illustre oltre che nel mondo delle sue passioni di poliedrico uomo di cultura.

Orari e visite guidate

Orario apertura: da giovedì a domenica dalle 10:00 alle 17:00

Visite guidate gratuite senza registrazione:

Venerdì 01 dicembre ore 15:30

Sabato 02 dicembre ore 10:00

Giovedì 07 dicembre ore 15:30

Venerdì 08 dicembre ore 15:30

Sabato 09 dicembre ore 11:00

Domenica 10 dicembre ore 11:00

Durata della visita guidata circa 60 minuti.

Come fare per prenotare

Per prenotazioni e informazioni su visite guidate in altre date e orari rivolgersi alla segreteria della Triestina della Vela inviando una mail all'indirizzo info@stv.ts.it, oppure telefonando allo 040 306327.