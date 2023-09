La metamorfosi dei luoghi di Trieste e Gorizia in mostra all'Hangar Teatri

TRIESTE - Le storie di luoghi riqualificati e luoghi attualmente in disuso nei territori di Trieste e Gorizia saranno al centro ell'ultima mostra presentata dall'Associazione culturale DayDreaming Project. Intitolata "Metamorfosi: la rinascita dall’Abbandono", la mostra è curata da Triesteabbandonata e rappresenta l'evento conclusivo del progetto “Metamorfosi”. La mostra, in programma lunedì 16 all'Hangar Teatri, aprirà al pubblico alle 18.30 e alle 19.00, verrà presentato nel dettaglio il progetto.

Solo in Italia si contano 2 milioni di edifici abbandonati, 20 mila capannoni dismessi e incalcolabili strutture private senza proprietari, incluse case cantoniere. La Urban exploration, da cui “Urbex”, è l’arte della ricerca di questi edifici di altri tempi, una ricerca il cui scopo è di valorizzare questi luoghi. Con il collettivo Triesteabbandonata, composto dalla fotografa Giada Genzo e dai giornalisti Micol Brusaferro ed Emilio Ripari che si occupa proprio di questo tipo di ricerca, si è voluto andare a studiare ed esplorare nuovi luoghi dell’area di Gorizia, ad oggi ancora in stato di abbandono, come ad esempio l’ex aeroporto. Lo studio e la fotografia di questi nuovi luoghi, uniti agli scatti già realizzati nell’area di Trieste, vanno a creare il materiale dell’esposizione, una narrazione per immagini che vuole ridare visibilità a luoghi di interesse per il territorio. Una prima parte della mostra riguarderà quindi le così dette metamorfosi e racconterà gli edifici che hanno ripreso vita, con una destinazione d’uso diversa da quella originale. La seconda parte vedrà invece esposti pannelli raffiguranti numerosi edifici che ancora non hanno trovato un nuovo utilizzo.

La mostra è organizzata da DayDreaming Project, con il contributo di Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con Hangar Teatri e Triesteabbandonata. Sarà visitabile fino al 13 novembre con i seguenti orari: venerdì e sabato dalle 19.00 alle 22.00, domenica dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso a offerta libera. Per maggiori informazioni info@hangarteatri.it o +39 3883980768.